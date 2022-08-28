نيكول سابا

صدقة جارية

استقالة الريسوني

تحرش في الوظيفة

جورج الراسي

مقتل سعودي

قبلة النفيعي

فضيحة جديدة
أظهر المزيد

رياضة

ألفارو غونزاليس يقترب من الانضمام لنادي النصر في صفقة انتقال حر
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 18:48 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 19:50 GMT

ألفارو غونزاليس يقترب من الانضمام لنادي النصر في صفقة انتقال حر

كشف تقارير إعلامية أن الإسباني ألفارو غونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اقترب من التوقيع لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف تقارير إعلامية أن الإسباني ألفارو غونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اقترب من التوقيع لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وقال الإعلامي سعودي الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي إن اللاعب سيوقع للنصر بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وكشف الصرامي أن غونزاليس سيوقع على عقد لمدة عام مع أفضلية تجديد لتدعيم مركز دفاع الفريق بالموسم الجديد الذى بدأ منذ ايام.

وانتهى عقد اللاعب مع نادي أولمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020، قادما من نادي فياريال.

وبدأ ألفارو غونزاليس مسيرته الكروية في 2003 مع نادي رسينغ سانتاندر، ولعب أيضا لنادي ريال سرقسطة الإسباني لمدة موسمين.

وانتقل اللاعب الإسباني صاحب الـ32 عاما، للعب لنادي إسبانيول في 2014، قبل أن ينتقل لنادي فياريال الذي لعب في الفترة من 2016، وحتى 2020.

يذكر أن إدارة ‎النصر تعمل على الاكتفاء بصفقة أجنبية واحدة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحسبا لتراكم مزيد من الديون بسبب سداد مبالغ لجوليانو وفيتوريا ونادي أتلانتا.

وتعاقد النصر في السوق الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبد الرحمن غريب لاعب الأهلى، وتأهل النصر إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والفيحاء.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play