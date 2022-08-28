ألفارو غونزاليس يقترب من الانضمام لنادي النصر في صفقة انتقال حر

كشف تقارير إعلامية أن الإسباني ألفارو غونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اقترب من التوقيع لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وقال الإعلامي سعودي الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي إن اللاعب سيوقع للنصر بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وكشف الصرامي أن غونزاليس سيوقع على عقد لمدة عام مع أفضلية تجديد لتدعيم مركز دفاع الفريق بالموسم الجديد الذى بدأ منذ ايام.

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يقترب من الإنضمام لنادي النصر السعودي لمدة موسم قابل للتجديد ،،،،

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و الإعلان قريباً ،،،

نافذة الميركاتو الصيفي ستغلق أبوابها مساء الأربعاء ٨/٣١،،

"" تابع الحساب الرسمي لنادي النصر ،،،" — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) August 28, 2022

وانتهى عقد اللاعب مع نادي أولمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020، قادما من نادي فياريال.

وبدأ ألفارو غونزاليس مسيرته الكروية في 2003 مع نادي رسينغ سانتاندر، ولعب أيضا لنادي ريال سرقسطة الإسباني لمدة موسمين.

وانتقل اللاعب الإسباني صاحب الـ32 عاما، للعب لنادي إسبانيول في 2014، قبل أن ينتقل لنادي فياريال الذي لعب في الفترة من 2016، وحتى 2020.

يذكر أن إدارة ‎النصر تعمل على الاكتفاء بصفقة أجنبية واحدة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحسبا لتراكم مزيد من الديون بسبب سداد مبالغ لجوليانو وفيتوريا ونادي أتلانتا.

وتعاقد النصر في السوق الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبد الرحمن غريب لاعب الأهلى، وتأهل النصر إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والفيحاء.