فهد المولد ينهي علاقته بنادي الاتحاد ويقترب من الشباب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب رحيل فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي عن العميد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن ”المولد“ قرر إنهاء علاقته التعاقدية مع الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن صفقة انتقال ”المولد“ إلى نادي الشباب في لحظاتها الأخيرة، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ أن فهد المولد وقع بالفعل عقود انتقاله إلى نادي الشباب لمدة 3 مواسم.

بـ3 رسائل عبر "سناب شات".. هل يلمح فهد المولد لرحيله عن نادي الاتحاد السعودي؟ https://t.co/TIOK8jR1p4 pic.twitter.com/nKL57gqLg7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تخفيض عقوبة ”المولد“ لاعب الاتحاد الموقوف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرًا قالت فيه إنه تم تخفيق العقوبة على ”المولد“، وبالتالي سيكون للاعب أحقية المشاركة في المباريات رسميًا.

يذكر أن فهد المولد، نشر صورة، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، تتضمن بعض التلميحات ربما إلى اقتراب رحيله عن ”العميد“.

ونشر ”المولد“ حكمة على حسابه تقول: ”اللحظة التي تشعر فيها بأن عليك أن تثبت قيمتك للبعض.. هي اللحظة التي عليك أن تتركهم فيها“، ووضع رمزًا تعبيريًا يشير إلى اتفاقه مع الجملة، وكلمة ”بالتأكيد 100%“.

ثم وضع صورة أخرى تحمل جملة: ”سنكون كما نريد ولو بعد حين“، ثم نشر صورة له بعدها مرتديًا قميص المنتخب السعودي.

وقال صحيفة “الرياضية”، في تقرير لها أخيرًا إن ”فهد المولد أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد الشهر الماضي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد كانت اتفقت مع ”المولد“ على تجديد عقده، وذلك قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة المنشطات.

وبات ”المولد“ حاليًا دون نادٍ بعد توقف مفاوضات تجديد عقده مع الاتحاد، منذ قرار إيقافه، في مارس الماضي، لمدة 18 شهرًا بسبب المنشطات، للمرة الثانية في مسيرته كلاعب.