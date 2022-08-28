نيكول سابا

صدقة جارية

استقالة الريسوني

تحرش في الوظيفة

جورج الراسي

مقتل سعودي

قبلة النفيعي

فضيحة جديدة
أظهر المزيد

رياضة

فهد المولد ينهي علاقته بنادي الاتحاد ويقترب من الشباب
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 16:56 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 17:45 GMT

فهد المولد ينهي علاقته بنادي الاتحاد ويقترب من الشباب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب رحيل فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي عن العميد خلال الساعات القليلة المقبلة. ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب رحيل فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي عن العميد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن ”المولد“ قرر إنهاء علاقته التعاقدية مع الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن صفقة انتقال ”المولد“ إلى نادي الشباب في لحظاتها الأخيرة، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ أن فهد المولد وقع بالفعل عقود انتقاله إلى نادي الشباب لمدة 3 مواسم.

 

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تخفيض عقوبة ”المولد“ لاعب الاتحاد الموقوف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرًا قالت فيه إنه تم تخفيق العقوبة على ”المولد“، وبالتالي سيكون للاعب أحقية المشاركة في المباريات رسميًا.

يذكر أن فهد المولد، نشر صورة، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، تتضمن بعض التلميحات ربما إلى اقتراب رحيله عن ”العميد“.

ونشر ”المولد“ حكمة على حسابه تقول: ”اللحظة التي تشعر فيها بأن عليك أن تثبت قيمتك للبعض.. هي اللحظة التي عليك أن تتركهم فيها“، ووضع رمزًا تعبيريًا يشير إلى اتفاقه مع الجملة، وكلمة ”بالتأكيد 100%“.

ثم وضع صورة أخرى تحمل جملة: ”سنكون كما نريد ولو بعد حين“، ثم نشر صورة له بعدها مرتديًا قميص المنتخب السعودي.

وقال صحيفة “الرياضية”، في تقرير لها أخيرًا إن ”فهد المولد أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد الشهر الماضي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد كانت اتفقت مع ”المولد“ على تجديد عقده، وذلك قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة المنشطات.

وبات ”المولد“ حاليًا دون نادٍ بعد توقف مفاوضات تجديد عقده مع الاتحاد، منذ قرار إيقافه، في مارس الماضي، لمدة 18 شهرًا بسبب المنشطات، للمرة الثانية في مسيرته كلاعب.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play