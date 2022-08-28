القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في سوبر لوسيل

تنتظر جماهير الكرة المصرية والسعودية مواجهة نارية في كأس سوبر لوسيل التي يواجه فيها نادي الزمالك باعتباره بطلا للدوري المصري، نظيره الهلال باعتباره بطلا للدوري السعودي، في المباراة المحدد لها في التاسع من سبتمبر المقبل.

وكان الزمالك توُج ببطولة الدوري الممتاز، للموسم الثاني على التوالي، بينما الهلال توُج ببطولة الدوري السعودي.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل في قطر، وهو أكبر ملاعب كأس العالم 2022، حيث يتسع لنحو 80 ألف متفرج.

ويستضيف استاد لوسيل 10 مباريات خلال المونديال، بدءا بلقاء الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختامًا بالمباراة النهائية وتتويج بطل المونديال في 18 ديسمبر.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى الـ18 من شهر ديسمبر.

وكان جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات بلجنة المشاريع والإرث، كشف عن سبب اختيار بطل الدوري السعودي والدوري المصري للمشاركة في بطولة سوبر لوسيل.

وقال الجاسم في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بالبطولة: ”وقع اختيارنا على بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري لمباراة افتتاح استاد لوسيل؛ نظرًا لما يملكانه من جماهيرية كبيرة خصوصًا أن الملعب يتسع لـ80 ألف متفرج“.

وأضاف الجاسم: ”حدث كأس سوبر لوسيل قد يتكرر في الأعوام القادمة، لكن لن يكون مرتبطًا ببطلي الدوري السعودي والمصري، قد تكون البطولة بين فريقين على الصعيد الدولي“.

وكان الزمالك قد واجه فريق الهلال السعودي عام 2018 على لقب كأس السوبر المصري-السعودي، وحقق الفريق الأبيض الفوز على ”الزعيم“، بهدفين مقابل هدف، وأحرز اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة المرتقبة بين الزمالك والهلال السعودي عبر قناتي ”بي إن سبورتس“ و“الكأس“ القطرية 1 المفتوحة، ومن المتوقع أن تبدأ أيضا قنوات سعودية ومصرية في التفاوض للحصول على حقوق بث المباراة.