عايد الرشيدي: إدارة الأهلي السعودي باقية حتى لو هبط النادي للدرجة الثانية (فيديو)

شكك الناقد الرياضي عايد الرشيدي في التقارير التي أشارت إلى استقالة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، بعد تعادل الفريق في مباراته الأولى بدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ أمام القيصومة.

وأثار تعادل فريق الأهلي أمام القيصومة بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى، حالة من الغضب بين الجماهير، مطالبين الإدارة بالاستقالة.

وهتف الجمهور في الملعب بعد انتهاء المباراة ”ارحل يا ماجد“ وقام البعض بإشهار الكارت الأحمر له.

وقال الرشيدي، في تصريحات تلفزيونية: ”ما حدث عقب المباراة هو إشاعة بسبب صدمة القيصومة، وللأسف من يرددها هم إعلاميون تخلوا عن المهنية، إدارة الأهلي باقية حتى لو هبط النادي للدرجة الثانية، ويعرفوا من يعطونه الخبر لكي يبثه، ولكن لو أعضاء مجلس الإدارة الخمسة محبين للكيان استقال نصفهم بعدين ستبدأ عملية اختيار رئيس جديد، هناك من هم أصحاب المصالح على حساب الجماهير الغلبانة“.

عايد الرشيدي :

ما يقال "إشاعة بعد صدمة القيصومه" .. إدارة #الأهلي ستبقى حتى وإن هبط للدرجة الثانية ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@ayed7171 pic.twitter.com/UjpmjcDoTA — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 27, 2022

وكان الكاتب الصحفي أحمد الشمراني قال، إن أعضاء إدارة النادي الأهلي السعودي تقدموا باستقالتهم من مناصبهم.

وأكد أحمد الشمراني أن هناك استقالة جماعية من جانب الأعضاء تم تقديمها إلى ماجد النفيعي رئيس النادي، بعد مطالبات الجماهير برحيلهم خلال مباراة القيصومة.

وشدد على أن صوت الجماهير بمثابة رسالة بعد التعادل أمام القيصومة، وأن هذه الاستقالة الجماعية ستكون تبعاتها سقوط مجلس النفيعي وانتخاب مجلس جديد.

وبحسب الشمراني، فإن الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة قد تكون الوسيلة الشرعية الوحيدة لإسقاط مجلس ماجد النفيعي.

وحتى اللحظة، لم يعلن ماجد النفيعي أو أي من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم.

وفشل النادي الأهلي في أولى محطاته بدوري الدرجة الأولى السعودي وتعثر بالتعادل أمام القيصومة، في أولى مبارياته بدوري يلو بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه.

تقدم الأهلي بهدف عبدالله المقرن عند الدقيقة 26 لينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

وقبل نهاية المباراة نجح الجزائري حميد جاوشي في إحراز هدف التعادل للقيصومة في الدقيقة 91.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، يوم الثلاثاء المقبل.

والأخدود، نجح في الفوز في مباراته الأولى بالدوري بثلاثة أهداف لهدف أمام القادسية، ليحتل المركز الثاني، وسيهدف لمواصلة حصد النقاط من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود إلى دوري روشن السعودي.