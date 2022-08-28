مسلي آل معمر يتحدث عن مصير ماشاريبوف.. واقتراب النصر من صفقة جديدة (فيديو)

تحدث مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن مصير الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، عقب الفوز على الوحدة بهدف نظيف، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال آل معمر في تصريحات تلفزيونية: ”ماشاريبوف سيبقى معنا إذا لم يحدث شيء جديد في الأيام المقبلة.. كما أننا سنعلن عن صفقة المدافع خلال اليومين المقبلين“.

وينتهي القيد في السعودية بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وكان ماشاريبوف قريبا من الانتقال للنادي الأهلي المصري، ولكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ دون إعلان الأسباب من الطرفين.

وتواجد ماشاريبوف في النصر منذ يناير 2021، لكنه لعب أول 6 أشهر من فترته في النادي السعودي معارًا إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وخاض ماشاريبوف 29 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

ويمتلك ماشاريبوف 45 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك ماشاريبوف في كأس آسيا 2019 وسجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وعن لقاء النصر ضد الوحدة، أشار آل معمر: ”بدايتنا في الدوري جيدة وحققنا الأهم بفضل جهود اللاعبين والمدرب وجميع الطاقم، والوحدة منظم ولعب مباراة كبيرة، لكن الحمدلله توفقنا وخطفنا الثلاث نقاط“.

ورفض آل معمر التطرق للحديث عن قضية محمد كنو، لاعب الهلال، قائلا: ”القضية ما زالت منظورة في مركز التحكيم الرياضي والقرار سيصدر قريبا، وإذا كان هناك حق للنصر في أي قضية سوف نسعى له ونأخذه بالقانون“.

فيديو | رئيس #النصر مسلي آل معمر: بدايتنا في الدوري جيدة وحققنا الأهم، وسنعلن عن صفقة خلال اليومين القادمين وماشاريبوف سيبقى معنا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/u5WGYPCn3e — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 27, 2022

كما رفض آل معمر الرد على سؤال بشأن علاقة إدارة النصر والاتحاد، وظهور أنباء تفيد بإرسال الإدارة الاتحادية خطابا للإدارة النصراوية للتعاقد مع الثنائي خالد الغنام وعبد الله الخيبري.

وأتم: ”نعد جماهير النصر بالعمل والجهد وأي مباراة ندخلها نحاول الفوز بها، وباقي الأمور تأتي بعد ذلك“.

وتمكن نادي النصر السعودي من بدء مشواره في دوري روشن بتحقيق الفوز أمام الوحدة بهدف نظيف على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وتمكن فينسينت أبوبكر من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من رأسية رائعة سكنت شباك الحارس المغربي منير الكجوي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من اللقاء.

النصر حصد 3 نقاط ثمينة، تساوى بها مع فرق الهلال والطائي وضمك والشباب وأبها والاتحاد والتعاون.

ويستعد النصر لمواجهة خارج دياره السبت المقبل أمام التعاون في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.