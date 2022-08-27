وليد الفراج يسخر من أزمة إطفاء أنوار "مرسول بارك" بهذه الطريقة (فيديو)

قام الإعلامي الرياضي وليد الفراج بمحاكاة ما حدث في ملعب ”مرسول بارك“ خلال مباراة النصر ضد الوحدة، مساء السبت، حيث أثار مسؤولو الملعب جدلا واسعا بعد قيامهم بإطفاء أنوار الملعب بالكامل، عقب تسجيل ”العالمي“ هدفه الأول في مرمى الوحدة.

وكان الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، التي أقيمت مساء السبت في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ورغم أن إطفاء الأنوار استمر لحظات لإضفاء بعد جديد على احتفال النصر بالهدف، إلا أن المختصين اعتبروا هذا الفعل مخالفا للوائح وقوانين اللعبة.

بدوره، قام الفراج بالسخرية من هذا الأمر في الاستوديو التحليلي لمباريات المسابقة على قناة ”إم بي سي أكشن“، حيث قام بإطفاء أضواء الاستوديو وإضاءتها، قائلا: ”خفنا يأتي هدف في الاستوديو وقت الفاصل فيكون عندي إضاءة أقدر أشوف فيها الملعب“.

سخرية وليد الفراج من لقطة انطفاء الأضواء في مرسول بارك بعد هدف أبوبكر .#النصر_الوحده

pic.twitter.com/Xj6ZOy5N7h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

وعلق الفراج على ما حدث من إطفاء الإضاءة، قائلا: ”بعد هدف النصر الذي سجله أبوبكر فجأة انطفأت الإضاءة، وأول ما رأيت المشهد قلت ستكون هناك مشكلة في إضاءة الملعب، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أنها حركة من إدارة الملعب مثلما يحدث في الملاعب الأوروبية ولكن دون أي تبليغ للحكم أو المراقب.. ولكن بهذا الشكل فلن تستطيع لجنة الانضباط رصد أي شيء من خلال وثيقة مرئية، نحن نحب التطوير وندعمه ولكن لا ينفع تسويه بشكل منفرد“.

وأضاف: ”ما علمناه أنه تم إبلاغ إدارة الملعب أنه لو تم إطفاء الإضاءة مرة أخرى كان سيتم إلغاء المباراة“.

وتابع: ”استفسرنا أيضا من إدارة مرسول بارك، وقالوا إن الموظف المشغل للتقنية أطفأ الإضاءة بالكامل وصار خطأ بشري في تقدير حجم الإضاءة التي كانت ستغلق وليس خطأ تقنيا“.

#وليد_الفراج: بعد هدف #النصر فجأة انطفأت الإضاءة ⁉️ وهي حركة من إدارة الملعب دون اي تبليغ للحكم او المراقب.. بهذا فلن تستطيع لجنة الانضباط رصد اي شيء .. لو تم إطفاء الإضاءة مرة اخرى كان سيتم إيقاف المباراة#مين_طفى_النور#النصر_الوحدة#ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/A6zx9gzVD0 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 27, 2022

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي المباراة وجهوا تحذيرا شديد اللهجة لمسؤولي الملعب بسبب هذا التصرف.

وسجل الكاميروني فينسن أبو بكر هدفا مبكرا ليقود النصر للفوز 1-صفر على ضيفه الوحدة في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وتلقى أبو بكر تمريرة عرضية من المدافع جيزسلان كونان القادم من ساحل العاج ليحول الكرة بضربة رأس إلى داخل الشباك بعد أربع دقائق من البداية.

وكاد أن يضاعف أيمن يحيى تقدم النصر لكن تسديدته الأرضية من مدى قريب مرت إلى جوار القائم الأيمن في الدقيقة 36.

وفي مباراة أخرى حول أبها تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على ضيفه الرائد الذي تقدم عبر محمد سالم في الدقيقة 34 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية.

وبعد مجهود فردي ومراوغة رائعة أدرك عبد الفتاح آدم، الوافد الجديد، التعادل لأبها في الدقيقة 51 بعدما مر من الناحية اليمنى لمرمى الضيوف وسدد في الشباك من مدى قريب.

ونجح التونسي سعد بقير في تسجيل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية من صالح العمري.