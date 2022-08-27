جمهور النصر يلتقط صورا مع زوجة المدرب رودي غارسيا عقب مباراة الوحدة (فيديو)

حرص العديد من جماهير نادي النصر السعودي على التقاط الصور مع فرانشيسكا برينزا، زوجة مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا، التي تواجدت في مدرجات ملعب ”مرسول بارك“، يوم السبت، لمؤازرة زوجها في مباراته الرسمية الأولى مع ”العالمي“ منذ توليه تدريب الفريق.

وتم تداول فيديوهات لجمهور النصر وهو يستأذن زوجة غارسيا للتصوير معها، والتي بدورها لم ترفض الأمر وبدت مبتسمة وسعيدة، حيث ظهرت مرتدية عباءة باللون الذهبي.

وحرصت فرانشيسكا برينزا، زوجة المدرب غارسيا، على توثيق حضورها في الملعب، إذ نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“ فيديوهات وصورا لها خلال تواجدها في المدرجات.

زوجة غارسيا عبر الانستقرام شكله عجبها موسيقة النشيد😭😭😭😭😭😂😂 pic.twitter.com/Sg1NP4ikcg — LAREN. (@_rll71ii) August 27, 2022

وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها: ”لأول مره منذ سنوات أحضر إلى الملاعب، أنا هنا في ملعب مرسول بارك“.

ووضع النصر أول ثلاث نقاط في رصيده بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف سجله، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الكاميروني فينسينت أبو بكر الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وفاجأ النصر ضيفه الوحدة بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من خلال عرضية أرسلها الإيفواري كونان على رأس أبو بكر الذي وجهها لشباك الحارس منير المحمدي.