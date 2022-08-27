ترتيب الدوري السعودي.. النصر يستهل موسمه بالفوز على الوحدة

استهل نادي النصر الموسم الجديد للدوري السعودي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”مرسول بارك“ ضمن لقاءات الجولة الأولى للدوري السعودي.

تقدم النصر مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق الكاميروني فينسينت أبوبكر.

وحاول الوحدة تعديل النتيجة في أكثر من هجمة، ولكن ديفيد أوسبينا حارس النصر تصدى للعديد من الهجمات.

النصر السعودي اكتفى بتحقيق المركز الثالث في الموسم الماضي، ليضمن المشاركة في كأس السوبر المحلي ودوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة، حصد النصر أول 3 نقاط له في المسابقة ليصل للمركز السابع، فيما وصل الوحدة للمركز الـ11 دون أي رصيد من النقاط.

التعاون يهزم الفتح

وفي مباراة أخرى، سجل التعاون هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مضيفه الفتح في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وضع الكاميروني لياندر تاوامبا التعاون في المقدمة عندما تسلم الكرة تحت ضغط داخل منطقة الجزاء، واستدار بجسده ليطلق تسديدة قوية في سقف المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وضاعف فهد الرشيدي النتيجة عندما تلقى تمريرة بينية بين اثنين من المدافعين ليسدد الكرة في قدم الحارس مصطفى ملائكة، لترتد له ويتابعها في المرمى أثناء جلوسه على الأرض في الدقيقة 57.

وكاد البرازيلي مايلسون حارس التعاون أن يتسبب في اهتزاز شباكه عندما مرر الكرة بالخطأ إلى أحد مهاجمي الفتح الذي سدد بقوة من مدى قريب، لكن مايلسون يتصدى لمحاولته في الدقيقة 52.

وفي مباراة أخرى، حول أبها تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على ضيفه الرائد الذي تقدم عبر محمد سالم في الدقيقة 34 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية.

وبعد مجهود فردي ومراوغة رائعة أدرك عبد الفتاح آدم، الوافد الجديد، التعادل لأبها في الدقيقة 51 بعدما مر من الناحية اليمنى لمرمى الضيوف وسدد في الشباك من مدى قريب.

ونجح التونسي سعد بقير في تسجيل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية من صالح العمري.