تفاعل مع تغريدة عبدالرحمن البيشي لاعب النصر السعودي السابق

أثارت تغريدة عبدالرحمن البيشي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، تفاعلا واسعا، بعدما طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء.

وغرد البيشي: ”لا تنسونا من الدعاء في هذه الساعة المباركة من مغرب يوم الجمعة، اللهم اشفني شفاء من عندك فأنت تعلم بحالي وترا مكاني وضعفي، لا حول ولا قوة إلا بك“.

وأرفق البيشي بالتغريدة صورتين من سريره في المستشفى، وهو ما أظهر أن حالته الصحية تبدو في تدهور.

لاتنسونا من الدعاء في هذه الساعه المباركه من مغرب يوم الجمعة …

اللهم اشفني شفاء من عندك فانت تعلم بحالي وترا مكاني وضعفي ، لاحول ولاقوة الا بك ،،،،،، pic.twitter.com/EkE2sD8g8g — عبدالرحمن البيشي (@bishi_10) August 26, 2022

وفي نوفمبر من العام 2019 كشف عبدالرحمن البيشي إصابته بمرض التصلب الجانبي، وكتب: ”الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم.. المرض خطير والتعب يزداد، وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضا مهما أبعدوا عني الأمل“.

ومرض التصلب الجانبي الضموري يسبب ضمور الجهاز العصبي؛ بسبب ضمور الأعصاب الحركية والخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في حركة العضلات الإرادية.

وسبق أن أعلن خالد الزيلعي، لاعب نادي النصر السابق، إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في يونيو 2020.

وعبدالرحمن البيشي البالغ من العمر 40 عاما سبق أن لعب للنصر، كما شارك مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2004، واعتزل في 2011.

وغرد الإعلامي مناحي الحصان: ”دعواتنا للكابتن عبدالرحمن البيشي بالصحة والعافية وأن يعود لأحبابه معافى من كل شر“.

وتفاعل مع تغريدة البيشي ما يتجاوز الـ14 ألف حساب على تويتر، حيث حصد لاعب النصر السابق تعاطفا واسعا.