علي الأسمري ينوي الرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“ أن علي الأسمري لاعب النادي الأهلي السعودي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق على خطى الثنائي عمر السومة، وعبدالرحمن غريب، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقالت الصحيفة إن الأسمري الذي يتبقى من عقده موسم واحد، يرغب في الرحيل عن الأهلي بهدف السعي ليكون أحد الخيارات الفنية لهيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم التي تنطلق، في 20 نوفمبر المقبل.

سبب غياب علي الأسمري عن مباراة الأهلي والقيصومة https://t.co/iS12nVXb1v pic.twitter.com/kQTia9W4M9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 24, 2022

وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن علي الأسمري غاضب من إدارة الأهلي بسبب عدم الجدية معه لتجديد عقده، بالإضافة إلى خلافه مع الإدارة حول بعض النقاط لمقدم العقد الجديد.

وبررت تقارير إعلامية سبب غياب الأسمري عن مواجهة الأهلي أمام فريق القيصومة، ضمن منافسات الجولة الأولى من ”دوري يلو“، بسبب ظرف عائلي، وليس بسبب التمرد.

وانضم على الأسمري البالغ من العمر 25 عامًا، للنادي الأهلي في 2017، وأعير إلى نادي أُحد في 2018، ولمدة موسم واحد ليعود بعدها مرة أخرى للأهلي.

حقيقة استقالة ماجد النفيعي ومجلس إدارة الأهلي السعودي https://t.co/DqgrJ6EhFZ pic.twitter.com/G5zrbYWYhy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

ومازالت جماهير الأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي في حالة غضب واستياء من إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خاصة بعد تعادل الفريق (1/1) في أولى مبارياته في دوري يلو أمام القيصومة.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، بالإضافة للاعبين إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي، والمهاجم التونسي يوسف العبدلي، بالإضافة للأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، والجامايكي لويس غرابان.

كما نجح الأهلي، خلال الفترة الماضية، بتجديد عقود كل من: هيثم عسيري، ومحمد المجحد، وعبدالباسط هندي، وزياد الجهني.

ويسعى الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، للعودة سريعًا للمنافسة مرة أخرى بدوري المحترفين، بعد أن قضى موسمًا سيئًا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين.