الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

يفتتح النصر مشواره بالدوري السعودي مساء اليوم السبت بمواجهة قوية ضد الوحدة، في ختام منافسات الجولة الأولى من عمر دوري روشن السعودي.

وتقام اليوم السبت مواجهة متكافئة بين الفتح والتعاون، كما يلعب أبها ضد الرائد.

وبدأت الجولة بفوز ضمك على مضيفه الفيحاء بنتيجة 1/0 كما فاز الهلال خارج ملعبه على الخليج بنتيجة 2/0 وتغلب الاتحاد على العدالة بنتيجة 3/0 وخسر الاتفاق أمام الطائي بنتيجة 2/1 وفاز الشباب على الباطن بنتيجة 3/0.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر والوحدة على ملعب (مرسول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

🗓 | السبت 27 أغسطس 2022 👕 | النصر ✖ #الوحدة

🏆 | دوري روشن السعودي @SPL

🏟 | مرسول بارك

⏰ | 9:00 مساءً

🔴 | بالتوفيق لـ " الفرسان "#النصر_الوحدة pic.twitter.com/pX1PweKfXv — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 26, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات القوية بين النصر والوحدة، كان آخرها يوم 25 مايو 2021 وانتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1/1 في معقل الوحدة.

وحقق الوحدة آخر فوز على النصر يوم 24 نوفمبر 2019 بنتيجة 1/0 في الدوري.

ويخشى النصر السقوط في فخ مباراته الأولى بالدوري، وهو ما حدث في النسخة قبل الماضية حين خسر أمام الفتح بنتيجة 2/1.

النصر.. وأفكار غارسيا

يسعى النصر لتدشين بداية قوية لمشواره في الدوري السعودي بعدما تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا صاحب التاريخ المميز والذي سبق له قيادة روما الإيطالي وليون ومارسيليا وسانت إيتيان وليل في الدوري الفرنسي.

وتعاقد النصر مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها عبدالرحمن غريب مهاجم الأهلي والإيفواري جيسلان كونان وحارس المرمى دافيد أوسبينا والبرازيلي لويس غوستافو.

محمد البكيري يرشح النصر على الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي https://t.co/QAPvtDrmJE pic.twitter.com/3f8Jm2jiYp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

ويغيب عن النصر لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا للإيقاف بجانب الأرجنتيني بيتي مارتينيز للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد النصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دافيد أوسبينا، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالإله العمري ومحمد آل فتيل وعلي لاجامي وجيسلان كونان.

ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري وبجواره علي الحسن وخالد الغنام، وفي الهجوم سامي النجعي وعبدالفتاح عسيري وفينسنت أبوبكر.

الوحدة.. والبحث عن مفاجأة

يتطلع الوحدة لتحقيق مفاجأة في بداية مشواره في هذا الموسم في مواجهة النصر، بعدما صعد فرسان مكة من دوري الدرجة الأولى.

ويقود الوحدة مدربه البوسني برونو أكرابوفيتش، وتعاقد الفريق مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها المغربي فيصل فجر والفرنسي جيان دافيد بيوجيل والحارس المغربي منير المحمدي والكوستاريكي أوسكار دوارتي وجيرسون رودريغيز من لوكسمبورغ مع عودة البرازيلي أنسيلمو.

وانضم عبدالرحمن الهاجري وعبدالله الحافظ وأمير كردي أيضا إلى صفوف الوحدة.

ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى منير المحمدي وأمامه رباعي الدفاع أمير كردي وأوسكار دوارتي وألبرتو بوتيا وحمد الجيزاني.

ويقود خط الوسط أنسيلمو وبجواره علاء حجي وأمامهما اللاعب فيصل فجر وعلى الأطراف جيرسون ودافيد بيوجيل ويحيى النجعي.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية للفريقين خاصة في بداية المشوار.

وأكد أن النصر يسعى لتحقيق الفوز على حساب الوحدة، وبخاصة أن المباراة على أرضه ومعه مدرب عالمي بقيادة رودي غارسيا، ولكن غياب تاليسكا سيكون مؤثرا.

وأوضح أن الوحدة لديه العديد من اللاعبين المميزين، وبخاصة الأجانب مثل فيصل فجر الذي ظهر بصورة جيدة في أوقات سابقة مع منتخب المغرب.