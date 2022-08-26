محمد البكيري يرشح النصر على الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي

رشح الإعلامي محمد البكيري نادي النصر السعودي للفوز بلقب الدوري المحلي لموسم 2023 على حساب الهلال.

وانطلقت منافسات الدوري السعودي أمس الخميس، وشهدت فوز الهلال على الخليج، واليوم فوز الاتحاد على العدالة والشباب على الباطن.

وقال البكيري في تصريحات لبرنامج ”أكشن مع وليد“ إن صفوف النصر مكتملة هذا الموسم، وسيكون هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري.

وأضاف: ”الاتحاد والشباب في شكل متساو ببعضهم البعض، ولكن تتراجع حظوظهم خلف النصر والهلال“.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس الحالي.

وسيكون النصر عازما على العودة للمنافسة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا.

وعزز النصر، الذي أوقعته القرعة أمام الوحدة يوم السبت، صفوفه بالتعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا إضافة إلى الظهير جيزلان كونان القادم من ساحل العاج.

كما ضم الفريق البرازيلي المخضرم لويس جوستافو الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.