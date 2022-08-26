الاتحاد يفتتح الدوري السعودي بفوز ثلاثي على العدالة

دشن نادي اتحاد جدة السعودي مشواره في الدوري للموسم الجديد بالفوز على نظيره العدالة، بثلاثية نظيفة.

وانتصر الاتحاد على حساب العدلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي.

وافتتح المدافع أحمد شراحيلي أهداف الاتحاد في الموسم الجديد، وأحرز الهدف الأول مع الدقيقة 15.

ثم أضاف هارونا كامارا الهدف الثاني للنمور الآسيوية مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

واختتم حمدان الشهراني الثلاثية في الدقيقة 95 ليتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي قبيل نهاية مباريات الجولة الأولى.

هدددددف!⚽

د15' شراحيلي يسجل أول أهداف الاتحاد 🔥 العدالة 0 × 1 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/aMvN5O02Tf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

هارون كمارا يضيف الهدف الثاني للأتحاد ⚽️ العدالة 0 × 2 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/2AYfrmjl0i — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

هدددددف!⚽️

د90+4' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق حمدان الشمراني

العدالة 0 × 3 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/AmIkPfBJcY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

وتختتم الجولة الافتتاحية للدوري السعودي بثلاث مواجهات: الأولى بين الفتح والتعاون، والثانية بين أبها والرائد، والثالثة والأخيرة بين النصر والوحدة.