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رياضة

الاتحاد يفتتح الدوري السعودي بفوز ثلاثي على العدالة
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 17:51 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 18:25 GMT

الاتحاد يفتتح الدوري السعودي بفوز ثلاثي على العدالة

دشن نادي اتحاد جدة السعودي مشواره في الدوري للموسم الجديد بالفوز على نظيره العدالة، بثلاثية نظيفة. وانتصر الاتحاد على حساب العدلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

دشن نادي اتحاد جدة السعودي مشواره في الدوري للموسم الجديد بالفوز على نظيره العدالة، بثلاثية نظيفة.

وانتصر الاتحاد على حساب العدلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي.

وافتتح المدافع أحمد شراحيلي أهداف الاتحاد في الموسم الجديد، وأحرز الهدف الأول مع الدقيقة 15.

ثم أضاف هارونا كامارا الهدف الثاني للنمور الآسيوية مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

واختتم حمدان الشهراني الثلاثية في الدقيقة 95 ليتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي قبيل نهاية مباريات الجولة الأولى.

وتختتم الجولة الافتتاحية للدوري السعودي بثلاث مواجهات: الأولى بين الفتح والتعاون، والثانية بين أبها والرائد، والثالثة والأخيرة بين النصر والوحدة.

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