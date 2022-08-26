ردود الفعل بعد أول مباريات طارق حامد مع الاتحاد السعودي

تباينت ردود الأفعال على مستوى طارق حامد في أول ظهور له مع نادي الاتحاد، أمام العدالة، في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

ودشن نادي اتحاد جدة السعودي مشواره في الدوري للموسم الجديد بالفوز على نظيره العدالة، بثلاثية نظيفة بمشاركة طارق حامد.

افتكاك ومرور مميز من طارق حامد في أول مباراة مع #الاتحاد#الاتحاد_العداله

pic.twitter.com/5o7ybbZH69 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

ورصد حساب ”نواف التميمي الشهير داخل المملكة العربية السعودية، إحصائيات طارق حامد في الشوط الأول، مؤكدًا أنه كان من أعلى التقييمات في الفريق.

ونشر التميمي إحصائيات طارق حامد في الشوط الأول، وجاءت على النحو التالي:

▪️17 تمريرة صحيحة | 90%

▪️1 كرة طويلة ناجحة

▪️1 مراوغة ناجحة

▪️6 التحامات ناجحة

▪️4 التحامات ناجحة

▪️2 مراوغات ناجحة | 100%

▫️الأعلى تقييمًا بالتساوي مع كورنادو

طارق حامد في الشوط الأول : ▪️17 تمريرة صحيحة | 90%

▪️1 كرة طويلة ناجحة

▪️1 مراوغة ناجحة

▪️6 التحامات ناجحة

▪️4 التحامات ناجحة

▪️2 مراوغات ناجحة | 100% ▫️الأعلى تقييمًا بالتساوي مع كورنادو pic.twitter.com/lTD6DkfJod — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 26, 2022

ورصد المدون علاء سعيد، ترك طارق حامد لفرحة الهدف الأول واحتفال اللاعبين، واتجه إلى زميله مهند الشنقيطي لمناقشته في إحدى اللعبات.

وقال: طارق حامد يتجه وسط الفرح إلى ”مهند الشنقيطي“ لمناقشته على إحدى الكرات.

🟡⚫️ فرحة لاعبي #الاتحاد بهدف " احمد شراحيلي" و طارق حامد يتجه وسط الفرح لـ " مهند الشنقيطي " لمناقشته على أحدى الكرات#الاتحاد_العداله pic.twitter.com/igiGT6VBIe — علاء سعيد (@alaa_saeed88) August 26, 2022

ويرى الناقد الرياضي أحمد العسال أن طارق حامد سيغير وجهة نظر جماهير نادي الاتحاد الذي رفض الصفقة، بعد مستواه الجيد في أول مباراة.

وقال العسال في تغريدة: ”ليس لدي شك بأن طارق حامد سيغيّر وجهة نظر جماهير الاتحاد التي كانت معارضة للصفقة، لاعب كبير، وخير خلف لكريم الأحمدي، 45 دقيقة مقبولة جدًا لطارق ضد العدالة“.

معنديش شك إن طارق حامد هيغيّر وجهة نظر جماهير الاتحاد اللي كانت معارضة للصفقة، لاعب كبير وخير خلف لكريم الأحمدي. 45 دقيقة مقبولة جدًا لطارق ضد العدالة. pic.twitter.com/YTiS5zNDUm — Ahmed Asal (@Asal95_) August 26, 2022

وقال مدون يدعى ”عادل“: ”جمهورنا قبل المباراة الكل ضد طارق حامد، وبعد نهاية الشوط الأول أحسن محور بتاريخ الدوري، ننتظر نهاية المباراة ونشوف الحكم على اللاعب سريع ما شاء الله“.

كما رصد حساب تابع لجماهير نادي الاتحاد إحصائيات طارق حامد، وكانت كالتالي:

المصري ”طارق حامد“ في الشوط الأول له مع الاتحاد ضد العدالة:

– لمس الكرة 26 مرة

– افتك الكرة 4 مرات

– دقة التمريرات 90%

– مراوغتان (كلاهما ناجح)

• بحسب موقع ”سوفاسكور“، هو ثاني أفضل لاعب في الشوط الأول بتقييم 7.2 بعد صاحب الهدف.

على جانب آخر رصد عدد من المنتقدين عدم رضاهم عن طارق حامد وأسلوب لعبه في أول مباراة له مع نادي الاتحاد.

ووجه مدون يدعى خالد رسالة إلى أنمار الحالي رئيس النادي الأصفر، قائلًا: ”وسط الاتحاد عقيم ومستحيل نكمل الموسم بهذا العفن.. العدالة الصاعد يفرض عليك أسلوبه بالوسط“.

وأضاف: ”طارق حامد وبرونو عفش زايد في منتصف الملعب.. عليك اللحاق قبل فوات الأوان.. ما زلت تستطيع إسعاد جمهور الذهب“.

وسط الاتحاد عقيم ومستحيل نكمل الموسم بهذا العفن اجل العداله الصاعد يفرض عليك اسلوبه بالوسط طارق حامد وبرونو عفش زايد في منتصف الملعب اللحق تكفا قبل فوات الاوان

لازال تقدر تسعد جمهور الذهب@Anmar_Alhailae @Kaaki_ahmad https://t.co/FtMSk9WeUB — 𝐊𝐇𝐀𝐋𝐄𝐃. 𝐊𝐒𝐀 (@KHALED5111KSA) August 26, 2022

واكتفى المدون فايز العساف بكلمات بسيطة في انتقاده للاعب الوطس المصري، قائلًا: ”إبعاد طارق حامد والتعاقد مع آدمي بشر“.

ابعاد طارق حامد والتعاقد مع آدمي بشر — فايز العساف (@zvz80) August 26, 2022

وانتصر الاتحاد على حساب العدلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي.

وافتتح المدافع أحمد شراحيلي أهداف الاتحاد في الموسم الجديد، وأحرز الهدف الأول مع الدقيقة 15.

ثم أضاف هارونا كامارا الهدف الثاني للنمور الآسيوية مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

واختتم حمدان الشهراني الثلاثية في الدقيقة 95 ليتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي قبيل نهاية مباريات الجولة الأولى.

هدددددف!⚽

د15' شراحيلي يسجل أول أهداف الاتحاد 🔥 العدالة 0 × 1 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/aMvN5O02Tf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

هارون كمارا يضيف الهدف الثاني للأتحاد ⚽️ العدالة 0 × 2 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/2AYfrmjl0i — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022