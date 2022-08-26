‏لحظة إغماء الحكم سامي الجريس خلال مباراة الاتفاق والطائي (فيديو)

تعرض سامي الجريس حكم مباراة الاتفاق والطائي، لإصابة مفاجئة وإغماء خلال أحداث المباراة التي تقام في الجولة الأولى من الدوري السعوي.

وبعد مرور 30 دقيقة فقط من انطلاق المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، تعرض الحكم سامي الجريس، وخرج من الملعب.

وأوضحت شبكة القنوات الرياضية “SSC”، أن إصابة الحكم سامي الجريس، أجبرت مراقب المباراة على الاستعانة بالحكم الرابع عبد الرحمن السلطان.