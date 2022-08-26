حقيقة استقالة ماجد النفيعي ومجلس إدارة الأهلي السعودي

كشف الكاتب الصحفي أحمد الشمراني أن أعضاء إدارة النادي الأهلي السعودي تقدموا باستقالتهم من مناصبهم، بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم، في افتتاح مشواره بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو) أمام القيصومة.

وأثار تعادل فريق الأهلي أمام القيصومة بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى، حالة من الغضب بين الجماهير، مطالبين الإدارة بالاستقالة.

هتف الجمهور في الملعب بعد انتهاء المباراة ”ارحل يا ماجد“ وقام البعض بإشهار الكارت الأحمر له.

وأكد أحمد الشمراني أن هناك استقالة جماعية من جانب الأعضاء تم تقديمها إلى ماجد النفيعي رئيس النادي، بعد مطالبات الجماهير برحيلهم خلال مباراة الأمس.

وشدد على أن صوت الجماهير بمثابة رسالة بعد التعادل أمام القيصومة، وأن هذه الاستقالة الجماعية ستكون تبعاتها سقوط مجلس النفيعي وانتخاب مجلس جديد.

وبحسب الشمراني، فإن الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة قد تكون الوسيلة الشرعية الوحيدة لإسقاط مجلس ماجد النفيعي.

وحتى اللحظة، لم يعلن ماجد النفيعي أو أيا من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم.

وأشار الشمراني إلى أن الإعلان الرسمي للاستقالة سيتضح مساء اليوم الجمعة.

وفشل النادي الأهلي في أولى محطاته بدوري الدرجة الأولى السعودي وتعثر بالتعادل أمام القيصومة، في أولى مبارياته بدوري يلو بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه.

تقدم الأهلي بهدف عبدالله المقرن عند الدقيقة 26 لينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

وقبل نهاية المباراة نجح الجزائري حميد جاوشي في إحراز هدف التعادل للقيصومة في الدقيقة 91.