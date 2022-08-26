مرض وراثي.. وكيل فهد المولد يكشف سبب تخفيض عقوبة اللاعب وموعد حسم مستقبله

كشفت صحيفة ”الرياضية“ السعودية السبب الذي استندت عليه محكمة التحكيم الرياضي لتخفيض عقوبة فهد المولد نجم نادي الاتحاد.

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تخفيض عقوبة فهد المولد لاعب الاتحاد الموقوف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرا قالت فيه إنه تم تخفيق العقوبة على المولد، وبالتالي سيكون للاعب أحقية المشاركة في المباريات رسميا.

صحيفة: تخفيض عقوبة فهد المولد.. واللاعب يحق له المشاركة في كأس العالم https://t.co/puG4nqudIa pic.twitter.com/bJmVuqh6gM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2022

ونقلت ”الرياضية“ عن جراح الظفيري، وكيل أعمال فهد المولد، أن محكمة التحكيم الرياضي استندت على تقارير طبية أثبتت صحة موقف اللاعب في قضية معاقبته من لجنة الرقابة على المنشطات، في مايو الماضي، لمدة 18 شهرًا، بقرار تأديبي إثر ثبوت تعاطيه مواد منشطة محظورة رياضيًا حسبما جاء في البيان.

وقال الظفيري: ”فهد المولد يعاني من مرض وراثي في عائلته، يخص هبوط ضغط الدم، وهو ما تعرض له اللاعب قبل مباراة الاتحاد والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وتم نقله للمستشفى في حالة طارئة ومنحه الطبيب علاجًا لرفع ضغط الدم، وهذا العلاج منشط ومحظور رياضيًا، وبعد أن استقرت حالته غادر اللاعب مع بعثة الاتحاد للمشاركة في المباراة دون أن يخبر طبيب النادي، وبعد المباراة خضع لكشف المنشطات وظهرت عينته إيجابية“.

وتابع: ”في مايو الماضي بعد صدور القرار تقدمنا باستئناف رسمي لمحكمة التحكيم الرياضي السعودي ضد القرار، بملف قانوني يشرف عليه فريق من شركتنا المالكة لوكالة وحقوق اللاعب، وكنا في موقف صعب جدًا، خوفًا من أن يصدر القرار بعد إقفال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن صدر القرار واكتفت محكمة التحكيم الرياضي بتخفيض العقوبة والاكتفاء بالمدة التي تم فيها معاقبة اللاعب الموسم الماضي“.

أمل أخير لتخلص فهد المولد من عقوبة الإيقاف https://t.co/svyZxSv15n pic.twitter.com/2yNmE8xCbd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وبسؤاله عن عقد فهد المولد مع الاتحاد قال جراح الظفيري: ”انتهى العقد في نهاية يوليو الماضي بالكامل، اللاعب أصبح حرًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ، ولكن وصلنا عرض رسمي من الاتحاد لتجديد عقده، إضافة لعرضين رسميين من ناديين عاصميين ونادٍ خليجي“.

وأتم: ”سأجتمع باللاعب وندرس العروض التي قدمت، ويوم الأحد أو الإثنين المقبلين سنوقع مع النادي الجديد، أو نجدد العقد مع الاتحاد“.

وأتم وكيه فهد المولد: ”بعد صدور القرار تواصل اللاعب مع هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، الذي كشف فيه عن سعادته بتقليص العقوبة وبعودة اللاعب للمباريات، ويعده ركيزة مهمة في قائمة الأخضر المشارك في كأس العالم في قطر“.