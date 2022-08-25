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رياضة

مباراة الهلال والخليج.. مشادة بين علي البليهي وكويلار وكاريلو (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 20:40 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 21:00 GMT

مباراة الهلال والخليج.. مشادة بين علي البليهي وكويلار وكاريلو (فيديو)

اشتبك علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي مع زملائه كويلار وكاريلو، على هامش مباراة فريقه أمام الخليج في افتتاح الدوري السعودي، والتي فاز بها الهلال بهدفين

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اشتبك علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي مع زملائه كويلار وكاريلو، على هامش مباراة فريقه أمام الخليج في افتتاح الدوري السعودي، والتي فاز بها الهلال بهدفين نظيفين.

وبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على مضيفه الخليج في الجولة الأولى للمسابقة يوم الخميس.

والتقطت كاميرا المباراة علي البليهي وهو يعنف زميله جوستافو كويلار، واحتد الثنائي على بعضهما البعض ثم احتد على كاريلو.

وتدخل الحارس عبد الله المعيوف وزميله محمد جحفلي لإنهاء المشادة قبل أن تتطور.

وافتتح الهلال حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة التسجيل مبكرا عن طريق النيجيري المخضرم أوديون إيغالو في الدقيقة الثالثة بعد استغلال جيد لخطأ مدافع الخليج.

وأضاف المالي موسى ماريغا الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 25.

ووضع الهلال أول ثلاث نقاط في جعبته ليوجه رسالة تحذير لكل منافسيه.

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