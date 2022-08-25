مباراة الهلال والخليج.. مشادة بين علي البليهي وكويلار وكاريلو (فيديو)

اشتبك علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي مع زملائه كويلار وكاريلو، على هامش مباراة فريقه أمام الخليج في افتتاح الدوري السعودي، والتي فاز بها الهلال بهدفين نظيفين.

وبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على مضيفه الخليج في الجولة الأولى للمسابقة يوم الخميس.

والتقطت كاميرا المباراة علي البليهي وهو يعنف زميله جوستافو كويلار، واحتد الثنائي على بعضهما البعض ثم احتد على كاريلو.

وتدخل الحارس عبد الله المعيوف وزميله محمد جحفلي لإنهاء المشادة قبل أن تتطور.

البليهي العشق يتضارب مع كويلار و كاريلو 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/EfTtTubFBg — Khaldoon bin Mhna | توكس (@twxx70) August 25, 2022

وافتتح الهلال حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة التسجيل مبكرا عن طريق النيجيري المخضرم أوديون إيغالو في الدقيقة الثالثة بعد استغلال جيد لخطأ مدافع الخليج.

وأضاف المالي موسى ماريغا الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 25.

ووضع الهلال أول ثلاث نقاط في جعبته ليوجه رسالة تحذير لكل منافسيه.