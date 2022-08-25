الهلال يستهل حملة الدفاع على لقب الدوري السعودي بالفوز على الخليج

بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على مضيفه الخليج في الجولة الأولى للمسابقة يوم الخميس.

وافتتح الهلال حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة التسجيل مبكرا عن طريق النيجيري المخضرم أوديون إيغالو في الدقيقة الثالثة بعد استغلال جيد لخطأ مدافع الخليج.

وأكد الهلال على سيطرته على اللقاء عبر الهدف الثاني الذي سجله المالي موسى ماريجا في الدقيقة 25. وتسلم ماريجا الكرة من بعد خط منتصف الملعب قبل أن يرسلها من فوق حارس الخليج محرزا الهدف الثاني بطريقة رائعة.

وتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لتسديدة قوية من عبد الله الشنقيطي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 في أبرز هجمات الخليج خلال اللقاء.

واستطاع الهلال حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد بينما لم يتمكن الخليج الصاعد حديثا لدوري الأضواء من افتتاح سجله بشكل جيد.

هدددددف!⚽

د3' إيغالو يفتتح أول أهداف الهلال الخليج 0 × 1 الهلال#الخليج_الهلال⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/WyyqoERHVk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022

هدددددف!⚽

د25' ماريغا يسجل ثاني أهداف الهلال 🔥 الخليج 0 × 2 الهلال#الخليج_الهلال⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/8dkYpTQfuf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2022

ضمك يهزم الفيحاء في افتتاح الموسم الجديد

سجل دوماجوش أنتوليتش هدفا في مطلع الشوط الثاني ليقود ضمك للفوز على الفيحاء صاحب الأرض 1-صفر في افتتاح الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وتلقى الكرواتي أنتوليتش تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في شباك الفيحاء محرزا هدف فريقه والمباراة والوحيد في الدقيقة 51.

وبذلك استطاع ضمك الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد بينما ظل الفيحاء بلا رصيد من النقاط.