صحيفة: تخفيض عقوبة فهد المولد.. واللاعب يحق له المشاركة في كأس العالم

قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تخفيض عقوبة فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي الموقوف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأعلنت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف المولد لمدة 18 شهرا بدأت من شهر مارس الماضي، حيث الإيقاف المؤقت؛ وذلك بعد ثبوت عينة إيجابية له بسبب وجود مادة محظورة فيها، والتي تم الكشف عنها خلال مباريات بطولة كأس الملك.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا قالت فيه إنه تم تخفيق العقوبة على فهد المولد، وبالتالي سيكون للاعب أحقية المشاركة في المباريات رسميا.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، تنازل اللاعب فهد المولد عن حقه في فتح العينة الثانية، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة له لحضور جلسة الاستماع للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.

وبالتالي ستكون الفرصة مواتية للاعب فهد المولد للوجود في قائمة الأخضر السعودي في مونديال قطر 2022، بعد أن كان سيغيب عن البطولة بداعي الإيقاف بسبب المنشطات.

وعززت تقارير تخفيض العقوبة ما قام به اللاعب؛ حيث نشر فهد المولد صورة عبر حسابه في ”سناب شات“ وكتب عليها عبارة ”الحمد لله“.

وكان فهد المولد قد قام مؤخرا بإزالة اسم نادي الاتحاد من التعريف الخاص به عبر موقع ”تويتر“، حيث اكتفى بالإبقاء على أنه لاعب في المنتخب السعودي فقط؛ ما يؤكد انتهاء علاقته بالعميد بشكل رسمي.

وكان عقد فهد المولد مع فريقه الاتحاد انتهى مع نهاية الموسم الماضي، ولم يتحدد حتى الآن تجديده للنادي أم أنه سينتقل لفريق آخر.

كما أزال فهد المولد صورته الشخصية بقميص الاتحاد من حسابه على “تويتر”، وقام باستبدالها بأخرى يرتدي فيها قميص المنتخب السعودي.

ويحرص اللاعب بين الحين والآخر على نشر مقاطع مصورة أو صور له وهو يؤدي تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته.

يذكر أن المولد بدأ مسيرته بشباب الاتحاد في 2011، وخاض فترة إعارة قصيرة مع ليفانتي بالدوري الإسباني في يناير 2018 قبل العودة في يونيو من نفس العام، لتنتهي رحلته بشكل كامل مع ”العميد“ هذا الصيف.