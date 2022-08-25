أوراوا الياباني يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب جيونبوك وينتظر بطل "الغرب"

تأهل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي اليوم الخميس، بركلات الترجيح 3-1.

وفي استاد سايتاما تعادل البطلان السابقان 2-2 بعد وقت إضافي في نهائي منطقة شرق آسيا.

تقدم أوراوا ريدز في الدقيقة 11 عبر هدف يوسوكي ماتسو لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الياباني بهدف نظيف.

وأدرك جيونبوك موتورو التعادل خلال الشوط الثاني بواسطة بايك سيونغ-هو في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وفي الوقت الإضافي تقدم الفريق الكوري بهدف هان كيو-وون في الدقيقة (116)، لكن أوراوا ريدز أدرك التعادل عن طريق كاسبر جونكر (120).

وفي ركلات الترجيح سجل أوراوا ريدز ثلاثة أهداف من أربع محاولات، في حين تألق شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا ريدز في التصدي لأول محاولتين من الفريق الكوري ليمهد الطريق أمام فوز فريقه.

وتأهل أوراوا ريد دايموندز إلى نهائي البطولة لمواجهة بطل غرب آسيا، علما بأن الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب تقام خلال شهر شباط/فبراير 2023.