تتجه أنظار متابعي كرة القدم السعودية، اليوم الخميس، إلى الموسم الجديد في الدوري السعودي موسم 2023/2022، حيث تفتتح مباريات البطولة بمواجهة الفيحاء مع ضمك، في حين يلعب الهلال، حامل اللقب، مع الخليج، اليوم الخميس.

وسبق أن أعلنت قنوات SSC نقل مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، لثلاثة مواسم بـ900 مليون ريال، بشكل حصري.

وفيما يلي ترددات قناة SSC News المفتوحة والمجانية:

القمر: بدر Badr-6.

التردد: أفقي Horizinatl 12418.

إشارة البث: DVB-S2/8-PSK.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي (دوري روشن)، غدا الجمعة، ويلعب الاتحاد وصيف الموسم الماضي مع العدالة، والشباب مع الباطن، والاتفاق مع الطائي.

أما يوم السبت فيلعب النصر مع الوحدة، والتعاون مع الفتح، وأبها مع الرائد.

ونال الهلال لقب الموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، في حين احتل الاتحاد المركز الثاني، متقدما على النصر الثالث، ثم الشباب في المركز الرابع.

ولعب 14 موسما منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، نال الهلال اللقب 7 مرات، مقابل 3 ألقاب للنصر، ولقب لكل من الاتحاد والفتح والأهلي والشباب.

وعلى مستوى حصد النقاط، فإن الهلال أكثر ناد حصدا للنقاط برصيد 849 نقطة، ثم النصر بـ703 نقاط، ثم الاتحاد في المركز الثالث وحصد 632 نقطة، والشباب في المركز الرابع وحصد 630 نقطة.

8️⃣ مواسم

144 هدف ⚽️

هدّاف الدوري 3️⃣ مرات 🔝 أحد أبرز النجوم في تاريخ دورينا 👏 تاريخي يا @omaralsomah🌟

pic.twitter.com/dKAAuWax2n — دوري روشن السعودي (@SPL) August 11, 2022

وكذلك الهلال أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه في الدوري السعودي برصيد 151 مباراة، ثم النصر بـ121 مباراة، ويليهما الشباب برصيد 113 مباراة، ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 102 مباراة، والاتحاد في المركز الخامس برصيد 92 مباراة.

يشار إلى أن النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي للدوري السعودي، وسجل 144 هدفا، في 3 مواسم، وحصل على جائزة هداف المسابقة 3 مرات.

أما أفضل هداف على مستوى موسم واحد فهو المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد الحالي، وذلك عندما سجل 34 هدفا مع النصر موسم 2018/2019.