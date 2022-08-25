الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الخليج ضد الهلال في الدوري السعودي

تنطلق اليوم الخميس، منافسات النسخة الجديدة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بمباراتين الأولى تجمع الفيحاء وضمك.

وتجمع المباراة الثانية والمرتقبة بين الهلال حامل اللقب والذي يخرج لملاقاة الخليج.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الخليج ضد الهلال في الدوري السعودي، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الخليج ضد الهلال الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 2:00 بتوقيت القاهرة، وتلعب على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC1 بتقنية HD وقناة SSC5 بتقنية SD بصوت المعلق عيسى الحربين.

ماذا يقول التاريخ؟

يحمل التاريخ تفوقا كبيرا للهلال على حساب الخليج العائد للمشاركة في منافسات الدوري السعودي بعد غياب منذ موسم 2016/2017.

وفاز الهلال على الخليج في الدوري السعودي موسم 1974/1975 بنتيجة 1/0 و4/1، ثم تقابلا في الدوري موسم 2033/2004 وفاز الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة 2/0 و3/0.

وفاز الهلال بنتيجة 3/0 في كأس الأمير فيصل بن فهد، ثم فاز الهلال في الدوري 2006/2007 بنتيجة 3/0 وتعادلا دون أهداف وفاز الهلال بنتيجة 1/0 في كأس الأمير فيصل بن فهد.

وفي الدوري موسم 2014/2015 فاز الهلال بنتيجة 3/0 و1/0 وتغلب بنتيجة 3/0 في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وحقق الهلال فوزه الأكبر بنتيجة 7/0 في الدوري موسم 2015/2016 وفاز إيابا بنتيجة 3/0.

وكانت المواجهة الأخيرة في الدوري موسم 2016/2017 وفاز الهلال بنتيجة 6/1 و4/0.

ولم يعرف الخليج الفوز على الهلال في كافة المواجهات التي جمعت بينهما.

ولا يعرف الهلال سوى طعم الفوز في مواجهاته الافتتاحية بالدوري السعودي منذ موسم 2012/2013 حين تعادل مع هجر بنتيجة 2/2.

أسلحة الهلال

يخوض الهلال مواجهته الأولى من الدوري السعودي باحثا عن تحقيق الفوز على حساب الخليج وتدشين بداية قوية لحملة الحفاظ على اللقب.

ولم يبرم الهلال أي صفقات بسبب قرار إيقاف القيد بعد أزمة اللاعب محمد كنو الذي جدد للهلال ووقع عقودا للنصر.

واحتفظ الهلال بكافة نجومه في الموسم الحالي، ولم يوافق سوى على إعارة عبدالرحمن العبيد إلى الاتفاق، وسعد الناصر إلى التعاون.

صباح الخير يا أصدقاء ⚽️❤️ pic.twitter.com/xyhhBubjXu — دوري روشن السعودي (@SPL) August 25, 2022

ويغيب عن صفوف الهلال ياسر الشهراني وسلمان الفرج وعبدالإله المالكي وصالح الشهري ومتعب المفرج والبرازيلي ميتشيل والكوري الجنوبي.

ويعول الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع سعود عبدالحميد ومحمد جحفلي وعلي آل بليهي وناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط غوستافو كويلار وأمامه الرباعي الخطير سالم الدوسري يسارا وأندريه كاريلو يمينا وماتيوس بيريرا وموسى ماريغا، بينما يقود الهجوم أوديون إيغالو.

أوراق الخليج

يعول الخليج على خبرات مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي سبق له تدريب ناديي التعاون والنصر في الدوري السعودي من قبل.

وواجه بيدرو إيمانويل الهلال في 4 لقاءات فاز مرتين وتعادل في مباراة وتلقى خسارة واحدة وتقابل ضد دياز مرة واحدة وحقق خلالها الفوز.

وأبرم الخليج عدة صفقات لتدعيم صفوفه بعد العودة للدوري على رأسها التعاقد مع الغابوني أندري بوكو والبرازيلي لوكاس سوزا ومواطنه دوغلاس فريديرتش والجزائري جمال بلعمري والكولومبي برايان رايسوس والألباني سوكول كيكالشي.

وضم الخليج أيضا محمد خبراني مدافع الأهلي ومروان الحيدري حارس الشباب وعبدالله الشنقيطي مدافع النصر.

ومن المرجح أن تضم تشكيلة الخليج كلا من الحارس دوغلاس، وأمامه الرباعي جمال بلعمري ومحمد خبراني وعمر العودة وحسين الحلواني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط لوكاس سوزا وأندريه بوكو وفهد الرشيدي، مع ثلاثي الهجوم برايان رياسوس وسوكول وصالح العباس.

وقال عمرو أنور مدرب اتحاد جدة الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الهلال سيكون في مواجهة مهمة ولن تكون سهلة، خاصة أن خبرة بيدرو إيمانويل ستزيد من قوة الخليج.

وأوضح أن الهلال لن يتأثر بظروف إيقاف القيد؛ لأنه بالفعل يملك كوكبة من اللاعبين الموهوبين على رأسهم سالم الدوسري بجانب الهداف إيغالو.