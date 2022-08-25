بزيادة راتبه ثلاثة أضعاف.. نادي النصر يحاول إقناع نواف العقيدي بتجديد عقده

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة النصر السعودي قدمت عرضا جديدا للحارس نواف العقيدي، يتضمن إلغاء عقده الحالي، وبدء عقد جديد يستمر لمدة 5 مواسم.

وقالت الصحيفة إن النصر يعمل على ضمان بقاء العقيدي الذي كان يبحث الفترة الماضية عن عقد على سبيل الإعارة من أجل الحصول على أجر شهري يفوق مرتبه الحالي مع النصر.

وأشارت إلى أن النصر أغرى الحارس الشاب بعقد احترافي يرضى تطلعاته، إذ إنه يحصل حاليا على 30 ألف ريال شهريا، بينما مرتبه في العرض الجديد سيفوق عقده الحالي ثلاثة أضعاف.

ويربط العقد الجديد الحارس العقيدي، البالغ من العمر 22 عاما، بنادي النصر حتى 2027، بعد أن كان عقده السابق ينقضي في 2025.

ومثل العقيدي نادي النصر في الفئات السنية ووقع أول عقد احترافي مع النصر في عام 2019، ثم أعير إلى نادي الطائي مطلع عام 2022.

ومن المتوقع أن يكون نواف العقيدي بديلا في نادي النصر الموسم المقبل بعد تعاقد العالمي مع الكولومبي دافيد أوسبينا بعقد يمتد لسنتين.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد النصر مع عبدالرحمن غريب، ولويس غوستافو، ودافيد أوسبينا، وغيسلان كونان، وسيقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة، يوم السبت الـ27 من أغسطس الحالي.