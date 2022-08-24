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رياضة

السعودية تسمح لمشجعي كأس العالم في قطر بالإقامة لمدة 60 يومًا داخل المملكة
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 21:15 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 22:10 GMT

السعودية تسمح لمشجعي كأس العالم في قطر بالإقامة لمدة 60 يومًا داخل المملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بحاملي بطاقة " هيا " الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بحاملي بطاقة “ هيا “ الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، يمكن للمشجعين الحاملين لبطاقة ”هيا“ الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة 60 يومًا بعد الحصول على تأشيرة الإقامة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتأشيرات.

وأكد البيان أن المشجعين الحاصلين على تأشيرة الإقامة بإمكانهم الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية عدة مرات أثناء فترة سريان التأشيرة 60 يومًا وليس من الضروري أن يكون الدخول المسبق لقطر شرطًا للإقامة في المملكة العربية السعودية خلال نهائيات كأس العالم.

كما اشترط بيان الوزارة حصول المشجعين على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة العربية السعودية.

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وتأتي مبادرة المملكة العربية السعودية دعمًا لدولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم، في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وذلك عبر تمكين المشجعين من دخول البلد بسهولة، والسفر إلى قطر بحرية خلال فترة النهائيات.

وستنطلق بطولة العالم 2022 في قطر، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول دولة شرق أوسطية تستضيف الحدث الكروي العالمي، وستظهر للمرة العاشرة على التوالي في البطولة والحادية عشرة في المجمل.

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