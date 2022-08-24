الأهلي يتعثر في أولى محطاته بدوري يلو ويتعادل أمام القيصومة

فشل النادي الأهلي في أولى محطاته بدوري الدرجة الأولى السعودي وتعثر بالتعادل أمام القيصومة، في أولى مبارياته بدوري يلو بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه.

تقدم الأهلي بهدف عبدالله المقرن عند الدقيقة 26 لينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

وقبل نهاية المباراة نجح الجزائري حميد جاوشي في إحراز هدف التعادل للقيصومة في الدقيقة 91.

ويحل الأهلي ضيفا على الأخدود في الجولة الثانية بينما يستضيف القيصومة نادي العربي.

يذكر أنه قبل المباراة هتفت جماهير فريق الأهلي السعودي ضد رئيس ناديها ماجد النفيعي، وطالبته بالرحيل، على هامش مباراة الفريق الأول أمام القيصومة في دوري يلو.

ورفعت جماهير الأهلي الكرت الأحمر، ورددت هتافات ضد رئيس مجلس الإدارة قائلة: ”ارحل يا ماجد“.

وجاءت الهتافات ضد مجلس الأهلي بقيادة ماجد النفيعي على خلفية الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

📹 | جماهير الأهلي ترفع الكرت الأحمر وتردد ارحل يا ماجد. pic.twitter.com/WPchNsQXmB — شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 24, 2022

📹 | جماهير الأهلي ترفع الكرت الأحمر وتردد ارحل يا ماجد. pic.twitter.com/WPchNsQXmB — شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 24, 2022

ويسعى الأهلي للعودة سريعًا مرة أخرى إلى منافسات دوري المحترفين، خاصة أن الإدارة حصلت على شهادة الكفاءة المالية وحاولت إيجاد التوازن داخل الفريق.

واحتفظ النادي الأهلي بخدمات مدربه الأوروغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الفريق، في شهر مارس الماضي، وهبط به لدوري الدرجة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع التونسي يوسف العبيدلي مهاجم فريق الاتحاد المنستيري، بجانب الحارس البرازيلي رينان ريبيرو الوافد من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وانضم أيضًا اللاعب إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي السعودي، بجانب الأرجنتيني ليساندرو إلزوجاراي القادم من الدوري الإكوادوري.