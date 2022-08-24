جماهير الأهلي السعودي ترفع الكارت الأحمر وتهتف "ارحل يا ماجد" (فيديو)

هتفت جماهير فريق الأهلي السعودي ضد رئيس ناديها ماجد النفيعي، وطالبته بالرحيل، على هامش مباراة الفريق الأول أمام القيصومة في دوري يلو.

ويفتتح فريق الأهلي السعودي مشواره، اليوم الأربعاء، في دوري يلو للدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية ضد ضيفه القيصومة على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

ورفعت جماهير الأهلي الكرت الأحمر، ورددت هتافات ضد رئيس مجلس الإدارة قائلة: ”ارحل يا ماجد“.

وجاءت الهتافات ضد مجلس الأهلي بقيادة ماجد النفيعي على خلفية الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

📹 | جماهير الأهلي ترفع الكرت الأحمر وتردد ارحل يا ماجد. pic.twitter.com/WPchNsQXmB — شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 24, 2022

📹 | جماهير الأهلي ترفع الكرت الأحمر وتردد ارحل يا ماجد. pic.twitter.com/WPchNsQXmB — شبكة الأهلي (@AFC4NET) August 24, 2022

وتلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ قلعة الكؤوس.

ويسعى الأهلي للعودة سريعًا مرة أخرى إلى منافسات دوري المحترفين، خاصة أن الإدارة حصلت على شهادة الكفاءة المالية وحاولت إيجاد التوازن داخل الفريق.

واحتفظ النادي الأهلي بخدمات مدربه الأوروغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الفريق، في شهر مارس الماضي، وهبط به لدوري الدرجة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع التونسي يوسف العبيدلي مهاجم فريق الاتحاد المنستيري، بجانب الحارس البرازيلي رينان ريبيرو الوافد من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وانضم أيضًا اللاعب إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي السعودي، بجانب الأرجنتيني ليساندرو إلزوجاراي القادم من الدوري الإكوادوري.