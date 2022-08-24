أهداف مباراة الأهلي والقيصومة

تقدم عبدالله المقرن لاعب النادي الأهلي السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك القيصومة، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويفتتح فريق الأهلي السعودي مشواره، اليوم الأربعاء، في دوري يلو للدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية ضد ضيفه القيصومة على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وقبيل نهاية الشوط الأول، نجح المقرن في إحراز هدف التقدم للفريق الجدواي بتسديدة قوية.

وتلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ قلعة الكؤوس.

ويسعى الأهلي للعودة سريعًا مرة أخرى إلى منافسات دوري المحترفين، خاصة أن الإدارة حصلت على شهادة الكفاءة المالية، وحاولت إيجاد التوازن داخل الفريق.

واحتفظ النادي الأهلي بخدمات مدربه الأوروغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الفريق، في شهر مارس الماضي، وهبط به لدوري الدرجة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع التونسي يوسف العبيدلي مهاجم فريق الاتحاد المنستيري، بجانب الحارس البرازيلي رينان ريبيرو الوافد من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وانضم أيضًا اللاعب إبراهيم الزبيدي قادمًا من الطائي السعودي، بجانب الأرجنتيني ليساندرو إلزوجاراي القادم من الدوري الإكوادوري.