‏تعطل مفاوضات النصر مع جايسون دينايير.. تعرف على السبب

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن صفقة النصر لضم البلجيكي جايسون دينايير لاعب ليون الفرنسي توقفت بسبب اشتراطاته في بنود فسخ العقد.

وقالت الصحيفة إن إدارة ‎النصر رفضت شروط وكيل أعمال اللاعب، تحسبا من تكرار سيناريو عقد الثنائي الأرجنتيني موري وبيتي مارتينيز.

وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن دينايير وافق على العرض المقدم من النصر والذي بلغت قيمته 3.5 مليون يورو سنويا، بالرغم من اهتمام كبار أندية تركيا غلطة سراي وبشيكتاش بكسب خدمات اللاعب خلال الموسم الجديد.

وكان الفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق قد تدخل بنفسه لإقناع جايسون دينايير باللعب لصفوف النصر في الموسم المقبل.

ودينايير، الذي لعب مع غالطة سراي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي مرتين، انتقل إلى فريق ليون مقابل 10 ملايين يورو صيف 2018، وانتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن لعب دينايير، البالغ من العمر 27 عاما، في سلتيك الاسكتلندي وغلطة سراي وسندرلاند وليون، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن دينايير لعب مع ليون 139 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، ولعب 50 مباراة مع غالطة سراي صنع فيها 4 أهداف، في حين سجل 6 أهداف وصنع اثنين في 44 مباراة مع سلتيك.

وبحسب الموقع ذاته، فإن دينايير لعب 66 مباراة بواقع 5507 دقائق، تحت قيادة رودي غارسيا المدير الفني لنادي النصر، سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وهو أكثر مدرب لعب المدافع البلجيكي تحت قيادته.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد النصر مع عبدالرحمن غريب، ولويس غوستافو، ودافيد أوسبينا، وغيسلان كونان، وسيقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس الحالي.