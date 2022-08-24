‏ سبب غياب علي الأسمري عن مباراة الأهلي والقيصومة

كشفت تقارير إعلامية عن سبب خروج علي الأسمري لاعب النادي الأهلي السعودي من قائمة فريقه قبيل مواجهته أمام القيصومة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي ”يلو“.

وغادر الأسمري معسكر الأهلي قبل ساعات قليلة من مواجهة فريق القيصومة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الأولى من ”دوري يلو”.

وقالت القنوات الرياضية السعودية إن غياب علي الأسمري عن المباراة جاء بسبب ظرف عائلي، وليس بسبب التمرد.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى غضب علي الأسمري من إدارة الأهلي بسبب ”عدم الجدية““ معه لتجديد عقده، بالإضافة إلى بعض النقاط الخلافية حول مقدم العقد الجديد.

ودخل الأسمري الفترة الحرة التي تتيح له التعاقد مع أي ناد آخر دون الرجوع لناديه.

ويفتتح فريق الأهلي السعودي مشواره، اليوم الأربعاء، في دوري يلو للدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية ضد ضيفه القيصومة على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ قلعة الكؤوس.

ويسعى الأهلي للعودة سريعاً مرة أخرى إلى منافسات دوري المحترفين، خاصة أن الإدارة حصلت على شهادة الكفاءة المالية وحاولت إيجاد التوازن داخل الفريق.

واحتفظ النادي الأهلي بخدمات مدربه الأوروغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الفريق في شهر مارس الماضي وهبط به لدوري الدرجة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع التونسي يوسف العبيدلي مهاجم فريق الاتحاد المنستيري، بجانب الحارس البرازيلي رينان ريبيرو الوافد من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وانضم أيضاً اللاعب إبراهيم الزبيدي قادماً من الطائي السعودي، بجانب الأرجنتيني ليساندرو إلزوجاراي القادم من الدوري الإكوادوري.