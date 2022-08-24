تبعات صفقة عبدالرحمن غريب.. أحمد الشمراني يرد على مسلي آل معمر رئيس النصر

رد الإعلامي السعودي المنتمي للنادي الأهلي، أحمد الشمراني، على مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، بعدما طالب الأخير بالتحقيق لمعرفة النادي الذي حرض اللاعب عبدالرحمن غريب على النادي الأهلي.

وطالب مسلي آل معمر بالتحقيق لمعرفة النادي الذي حرض غريب على الرحيل من النادي الأهلي، بعدما رفض اللاعب نزول التدريبات حسب بيان الأهلي بعد رحيل اللاعب.

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية أولا: ”عبدالرحمن غريب تمرد على إدارة الأهلي بسبب ضعف مجلس الإدارة بقيادة ماجد النفيعي، وأعتقد أن هناك تمثيلية صارت بين آل معمر والنفيعي وهو أمر غير مقبول، وقبل أن يجامل صديقه العزيز عليه أن يحترم الأهلي وإعلامه“.

جميل هذا التعليق يازميلي العزيز والاجمل انكم كسبتم لاعب كبير ومعك في نفس المسار لماذا صمتوا على عدم رغبته بالدخول للتدريبات كما قال البيان ولماذا يسمحوا لوكيل اعماله التواجد في المعسكر ولماذا ولماذا انقل كل الاسئلة الى من يجرؤ على البحث عن حقوق الاهلي #نادينا الكبير . https://t.co/E2km4kc9KP — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) August 23, 2022

أضاف الشمراني: ”آل معمر قال وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولا، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة، النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملا لبقاء غريب في القلعة لما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق، وشكرا لرقي الأهلاويين، أي رقي يا مسلي؟“.

بعد تصريحات الشمراني رد آل معمر :“ ”أحترم وأقدر آراء العزيز أحمد الشمراني ومن يتفق معه من الأشقاء الأهلاويين، وأدعوهم للمطالبة بالتحقيق والإفصاح عمن فاوض اللاعب دون موافقة.. وهل كان هناك تحريض؟ ومن هو المحرض (إن حدث ذلك فعلا)؟، نحن في النصر مستعدون للتعاون مع الجهة المعنية من أجل إظهار الحقيقة“.

وعاد الشمراني للرد على تغريدة مسلي آل معمر، بعدما أثار حديثهما جدلا واسعا، حيث علق الإعلامي المنتمي للنادي الأهلي: ”جميل هذا التعليق يازميلي العزيز والأجمل أنكم كسبتم لاعبا كبيرا ومعك في نفس المسار لماذا صمتوا على عدم رغبته بالدخول للتدريبات كما قال البيان ولماذا يسمحون لوكيل أعماله التواجد في المعسكر ولماذا ولماذا أنقل كل الأسئلة إلى من يجرؤ على البحث عن حقوق الأهلي نادينا الكبير“.

كان نادي النصر السعودي قد أعلن تعاقده مع اللاعب الدولي السعودي عبدالرحمن غريب قادما من الأهلي بعد منافسة مع أندية سعودية أبرزها الاتحاد والشباب والهلال.

ويفتتح فريق الأهلي السعودي مشواره، اليوم الأربعاء، في دوري يلو للدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية ضد ضيفه القيصومة على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وهبط الأهلي بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.