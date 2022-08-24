الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمبارة الأهلي ضد القيصومة في "دوري يلو"

يفتتح فريق الأهلي السعودي مشواره، اليوم الأربعاء، في دوري يلو للدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية ضد ضيفه القيصومة على ملعب ”الجوهرة المشعة“.

وتسلط ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي الضوء على مواجهة الأهلي ضد القيصومة في ”دوري يلو“.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسه.

نتائج الجولة

انطلقت الجولة الأولى لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى بفوز الخلود على العين بنتيجة 3-0 والأخدود على القادسية بنتيجة 3-1.

وتعادل الجبلين مع الساحل بنتيجة 1-1 وبنفس النتيجة أحد مع نجران وتعادل العربي مع هجر بنتيجة 2-2، بينما ألغيت مباراة الشعلة والعروبة لعدم اكتمال قائمة فريق العروبة.

وتقام اليوم الأربعاء أيضاً مواجهة تجمع بين الرياض والفيصلي بجانب لقاء بين الحزم وجدة.

الأهلي.. ورحلة العودة لدوري المحترفين

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة قوية بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ قلعة الكؤوس.

ويسعى الأهلي للعودة سريعاً مرة أخرى إلى منافسات دوري المحترفين خاصة أن الإدارة حصلت على شهادة الكفاءة المالية وحاولت إيجاد التوازن داخل الفريق.

واحتفظ النادي الأهلي بخدمات مدربه الأوروغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الفريق في شهر مارس الماضي وهبط به لدوري الدرجة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع التونسي يوسف العبيدلي مهاجم فريق الاتحاد المنستيري، بجانب الحارس البرازيلي رينان ريبيرو الوافد من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وانضم أيضاً اللاعب إبراهيم الزبيدي قادماً من الطائي السعودي بجانب الأرجنتيني ليساندرو إلزوجاراي القادم من الدوري الإكوادوري.

⚽️ الجولة الأولى

🆚 نـــادي القيصومة

🏟 مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

🗓 الأربعاء 24 أغسطس

🕔 8:50 pm#الأهلي_القيصومة pic.twitter.com/j6he8yxeQD — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 23, 2022

ورحل عن صفوف الأهلي عبدالرحمن غريب إلى نادي النصر، والسوري عمر السومة إلى العربي القطري والبرازيلي كارلوس إدواردو وحسين مقهوي ونوح الموسى ومحمد مجرشي وعبد الله حسون ودانكلر ومحمد عبده خبراني والمقدوني إزجان إليوسكي.

ويفتقد الأهلي خدمات لاعبه الجديد ليساندرو للإصابة وأيضاً الحارس رينان للسبب ذاته، بينما غادر علي الأسمري لاعب الفريق المعسكر لعدم حصوله على مقدم عقده.

ومن المرجح أن يعتمد سيبولدي على تشكيلة تضم حارس المرمى المخضرم ياسر المسيليم وأمامه الرباعي عبد الباسط هندي وفهد الحمد وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الكاميروني فرانك كوم وبجواره الكرواتي فيليب برادريتش وسلمان المؤشر وهيثم عسيري على الأطراف وفي الهجوم التونسي يوسف العبيدلي وعثمان الحاج.

القيصومة.. والبحث عن مفاجأة

يبحث فريق القيصومة بقيادة المدير الفني الكويتي ماهر الشمري عن مفاجأة في بداية مشواره بدوري يلو للدرجة الأولى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وقال صالح بن مطيع الحربي، رئيس نادي القيصومة، عبر حساب ناديه بموقع تويتر إن المواجهة ستكون أمام منافس كبير وفريق قوي ولكن فريقه جاهز لهذه المباراة التي تساوي 3 نقاط.

وأضاف ”نطمع في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوارنا بدوري يلو الذي نخوض منافساته للمرة الأولى“.

ودعم القيصومة صفوفه ببضع صفقات على رأسها التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري جورجي جامابو والبوركيني سليمان ساكاندي بجانب العناصر المتواجدة في الفريق، مثل: ياسر سعيدان، وعبدالله السحيمي، وأشرف أبو درامه، وورد سلامة، وكشيم القحطاني.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة للأهلي الذي سيكون تحت ضغط كبير في ظل ضرورة تقديم بداية قوية لتوجيه رسالة لجماهيره بأنه قادم للدوري مرة أخرى.

وأوضح أن الأهلي حافظ على بعض عناصره كما احتفظ بمدربه وهي أمور تمهد لوجود استقرار فني في الموسم الجديد.