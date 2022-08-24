كوستاس مانولاس لاعب أولمبياكوس يوافق على عرض النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن اليوناني كوستاس مانولاس، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، وافق على عرض نادي النصر للانتقال إلى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع ”PAOK24“ اليوناني، يوم الأربعاء، إن النصر قدم للمدافع اليوناني عرضا كبيرا بما يكفي لإقناعه لمواصلة مسيرته في السعودية خلال الموسم الكروي الجديد.

وكان موقع Sportstonoto اليوناني، قال إن ”مانولاس يملك عرضًا كبيرًا من نادي ‎النصر؛ سيجعله ثريًّا للغاية، ويجد النادي اليوناني أن هذه فرصة للتخلص من راتب اللاعب المرتفع مع الفريق“.

وانضم كوستاس مانولاس صاحب الـ31 عاما، لنادي أولمبياكوس اليوناني في 2022، قادما من نابولي الإيطالي الذي لعب له في 2019 وحتى 2022.

ويلعب مانولاس في مركز قلب الدفاع، وسبق له اللعب لعدة أندية مثل باناثينايكوس، ثراسيفولوس، أيك أثينا، روما، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.5 مليون يورو.

وأبرم النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات فتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، وتعاقد أيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو، وعبدالرحمن غريب لاعب الأهلي.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.