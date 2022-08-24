مسلي آل معمر: مستعدون في النصر للتحقيق من أجل إظهار حقيقة تعاقدنا مع عبدالرحمن غريب

أبدى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، تعاون مجلس إدارته مع الجهات المعنية من أجل التحقيق في مسألة التعاقد مع عبدالرحمن غريب، نجم الأهلي، وهي الصفقة التي أثارت جدلا كبيرا.

وكان النصر أعلن تعاقده مع اللاعب الدولي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 أعوام بعد شراء عقده من الأهلي، حيث أصدر ”الراقي“ بيانا بعد رحيل اللاعب مؤكدا أن غريب هدد بعدم المشاركة مع الفريق مستقبلا في حالة لم يتم الموافقة على رحيله، رغم تبقي 3 سنوات في عقده.

وأعاد مسلي آل معمر تغريد فيديو على ”تويتر“ للناقد الرياضي أحمد الشمراني يهاجم فيه تصريحات رئيس النصر، حيث قال الشمراني: ”عبدالرحمن غريب تمرد على إدارة الأهلي بسبب ضعف مجلس الإدارة بقيادة ماجد النفيعي، وأعتقد أن هناك تمثيلية صارت بين آل معمر والنفيعي وهو أمر غير مقبول، وقبل أن يجامل صديقه العزيز عليه أن يحترم الأهلي وإعلامه“.

وأضاف الشمراني: ”آل معمر قال وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولا، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة، النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملا لبقاء غريب في القلعة لما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق، وشكرا لرقي الأهلاويين، أي رقي يا مسلي؟“.

أحترم وأقدر آراء العزيز أحمد الشمراني ومن يتفق معه من الأشقاء الأهلاويين .. وأدعوهم للمطالبة بالتحقيق والإفصاح عمن فاوض اللاعب بدون موافقة .. وهل كان هناك تحريضا؟ ومن هو المحرض( إن حدث ذلك فعلا )؟ نحن في النصر مستعدون للتعاون مع الجهة المعنية من أجل إظهار الحقيقة. https://t.co/vDwgkrhZe3 — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 23, 2022

وحرص آل معمر على الرد على حديث الشمراني، قائلا: ”أحترم وأقدر آراء العزيز أحمد الشمراني ومن يتفق معه من الأشقاء الأهلاويين، وأدعوهم للمطالبة بالتحقيق والإفصاح عمن فاوض اللاعب دون موافقة.. وهل كان هناك تحريض؟ ومن هو المحرض (إن حدث ذلك فعلا)؟، نحن في النصر مستعدون للتعاون مع الجهة المعنية من أجل إظهار الحقيقة“.

ويستعد النصر لمواجهة ضيفه الوحدة، على ملعب مرسول بارك، السبت المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري السعودي.

يذكر أن غريب شارك مع الأهلي في 117 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 13 هدفًا، وصنع 12 هدفًا، وفي الموسم الرياضي الماضي خاض 29 مباراة أسهم خلالها في 9 أهداف ”أحرز 4 وصنع 5″، كما تفوق على جميع لاعبي فرق الدوري في الكرات العرضية وصناعة الفرص، إضافة الى تفوقه على اللاعبين السعوديين في عدد المشاركات بالدوري بعدما خاض 27 مباراة بإجمالي 2290 دقيقة.