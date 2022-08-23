ماشاريبوف نجم النصر السعودي يقترب من الانتقال إلى الأهلي المصري

كشفت الإعلامي الرياضي عزيز الزامل على الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب النصر السعودي، أنه أتم اتفاقه للانتقال إلى الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الزامل عبر حسابه الموثق على تويتر: ”بشكل رسمي ماشاريبوف ينتقل لنادي للأهلي المصري انتقالًا نهائيًا، شكرًا له على فترته مع العالمي.. سقف طموح المشجعين يتجدد ويكبر باستمرار، والقادم بإذن الله أفضل“.

وجلال الدين ماشاريبوف صاحب الـ28 عامًا، لاعب أساس مع النصر السعودي، ودولي في منتخب أوزبكستان، ويلعب في مركز الجناح الأيسر.

وكان النصر نجح بضم مشاريبوف، في يناير 2021 قادمًا، من صفوف باختاكور الأوزبكي، وقرر إعارته لصفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي حتى صيف 2021، بسبب عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، لينضم للفريق بصفة رسمية في صيف 2021.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب توصل لاتفاق بشأن العقود الشخصية مع الأهلي، وتتبقى فقط موافقة نادي النصر.

وشارك ماشاريبوف مع باختاكور في 144 مباراة، سجل خلالها 28 هدفًا، وصنع 38، بينما مع لوكوموتيف تقشند لعب 33 مباراة في 11 شهرًا، وسجل 7 أهداف، وصنع 2.

وأثناء إعارته لشباب أهلي دبي، شارك اللاعب في 19 مباراة، وسجل هدفًا، وصنع 9، بينما في الموسم الماضي مع النصر لعب 29 لقاء، وساهم في 10 أهداف، سجل منها 4 وصنع 6.

ومع منتخب أوزبكستان، شارك اللاعب في 45 مباراة، وسجل 10 أهداف.

وحسمت إدارة النصر 4 صفقات قوية لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، وهم الكولومبي ديفيد أوسبينا، البرازيلي لويز غوستافو، الإيفواري جيسلان كونان، وأخيرًا عبد الرحمن غريب الذي كان يرغب الهلال في ضمه، ولكن لنفس السبب (إيقاف القيد) حول اللاعب وجهته إلى العالمي.

كما يستهدف النصر ضم البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنغو البرازيلي.

بينما يستهدف الأهلي المصري لتدعيم صفوفه بقوة في الموسم الجديد، حيث تأمل جماهيره عودة الفريق لمنصات التتويج بعد خسارة لقبي الدوري والكأس.