تغيير مسمى دوري محمد بن سلمان للمحترفين إلى "دوري روشن" السعودي

قررت رابطة الدوري السعودي رسميا تغيير مسمى الدوري السعودي للمحترفين من دوري ”كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“ إلى ”دوري روشن“ في الموسم الجديد الذي سينطلق جولته الأولى خلال 48 ساعة.

وأقيم مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لإطلاق هوية ”دوري روشن“، بعد حصول الرابطة على رعاية ضخمة لدوري المحترفين السعودي من قِبل شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين توقيعها اتفاقية رعاية مسمى الدوري الجديد لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد ”دوري روشن السعودي“.

فصل جديد باسم وحلّة جديدة، يسعدنا في #روشن بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين إطلاق الهوية الجديدة للدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى #دوري_روشن_السعودي

يحييك بحماس ومتعة: https://t.co/tSRs5vgEtS pic.twitter.com/RjhkiW3Xrs — ROSHN | روشن (@Roshnksa) August 23, 2022

وينطلق الدوري السعودي في نسخته الجديدة لموسم 2022-2023، يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

وتشمل تلك الرعاية إطلاق اسم ”دوري روشن“ على الدوري السعودي الذي يُعد البطولة الرئيسة في كرة القدم على مستوى المملكة منذ أن تأسس عام 1976.

هوية " دوري روشن السعودي " ⚽️ pic.twitter.com/dNPSn5WTKs — ناصر العوده (@NASEER_OB) August 23, 2022

وسبق إطلاق عدد من الأسماء التجارية لرعاة الدوري خلال السنوات الماضية، مثل ”دوري زين“، و“دوري عبداللطيف جميل“، قبل أن يحمل الدوري السعودي لقبه الأغلى طوال المواسم الثلاثة الماضية ”دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتعد شركة روشن من أبرز الشركات الموجودة في المملكة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وسيكون على مدربي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ووصيفه الاتحاد البحث عن وسيلة للحفاظ على تشكيلتهما في موسم طويل وصعب بسبب عقوبة المنع من القيد.

وعاقب مركز التحكيم بالاتحاد السعودي نادي الاتحاد بمنعه من القيد لفترة واحدة وسينفذ العقوبة في يناير كانون الثاني بسبب أزمة التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله من النصر.

🚨 لخمسة سنوات قادمة يتغير مسمى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين إلى دوري روشن السعودي. pic.twitter.com/mif7KCNtUm — Abdulaziz Alzamil | عزيز الزامل (@Azoz_Alzamil) August 23, 2022

وتسببت في المقابل أزمة محمد كنو بتوقيعه للنصر ثم تجديد تعاقده مع الهلال في معاقبة حامل اللقب بحرمانه من القيد خلال فترتي الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة.

واستطاع الاتحاد، الذي فرط في تقدمه بفارق كبير في الصدارة ليخسر اللقب لصالح الهلال، التعاقد مع أربعة لاعبين هم أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي والمصري طارق حامد وهيلدر كوستا من ليدز على سبيل الإعارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب البرتغالي نونو سانتو طلب تعزيز صفوف الفريق في أسرع وقت قبل غلق القيد واعتماده على التشكيلة الموجودة حتى نهاية الموسم.

🚨🚨عاجل: هوية دوري روشن 👇🏼 . pic.twitter.com/VUyatns4j6 — استوديو النصرV (@NFCStudio1) August 23, 2022

واتجه الهلال لتجديد عقود لاعبيه خوفا من رحيلهم، وبالفعل مدد عقد أندريه كاريو لاعب بيرو حتى يونيو حزيران 2024 في ظل أنه من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ومع امتداد الموسم وإقامة كأس العالم خلال نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، سيكون وضع الهلال أكثر صعوبة في ظل انضمام عشرة لاعبين على الأقل من لاعبيه إلى تشكيلة المنتخب الوطني.

كما سيخوض الهلال مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا في فبراير شباط وهي البطولة التي يحمل لقبها، وسيلعب أمام شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر في الثالث من فبراير شباط.