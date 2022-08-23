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رياضة

تغيير مسمى دوري محمد بن سلمان للمحترفين إلى "دوري روشن" السعودي
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 17:57 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 18:30 GMT

تغيير مسمى دوري محمد بن سلمان للمحترفين إلى "دوري روشن" السعودي

قررت رابطة الدوري السعودي رسميا تغيير مسمى الدوري السعودي للمحترفين من دوري "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" إلى "دوري روشن" في الموسم الجديد الذي سينطلق

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قررت رابطة الدوري السعودي رسميا تغيير مسمى الدوري السعودي للمحترفين من دوري ”كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“ إلى ”دوري روشن“ في الموسم الجديد الذي سينطلق جولته الأولى خلال 48 ساعة.

وأقيم مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لإطلاق هوية ”دوري روشن“، بعد حصول الرابطة على رعاية ضخمة لدوري المحترفين السعودي من قِبل شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين توقيعها اتفاقية رعاية مسمى الدوري الجديد لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد ”دوري روشن السعودي“.

وينطلق الدوري السعودي في نسخته الجديدة لموسم 2022-2023، يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

وتشمل تلك الرعاية إطلاق اسم ”دوري روشن“ على الدوري السعودي الذي يُعد البطولة الرئيسة في كرة القدم على مستوى المملكة منذ أن تأسس عام 1976.

وسبق إطلاق عدد من الأسماء التجارية لرعاة الدوري خلال السنوات الماضية، مثل ”دوري زين“، و“دوري عبداللطيف جميل“، قبل أن يحمل الدوري السعودي لقبه الأغلى طوال المواسم الثلاثة الماضية ”دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتعد شركة روشن من أبرز الشركات الموجودة في المملكة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وسيكون على مدربي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ووصيفه الاتحاد البحث عن وسيلة للحفاظ على تشكيلتهما في موسم طويل وصعب بسبب عقوبة المنع من القيد.

وعاقب مركز التحكيم بالاتحاد السعودي نادي الاتحاد بمنعه من القيد لفترة واحدة وسينفذ العقوبة في يناير كانون الثاني بسبب أزمة التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله من النصر.

وتسببت في المقابل أزمة محمد كنو بتوقيعه للنصر ثم تجديد تعاقده مع الهلال في معاقبة حامل اللقب بحرمانه من القيد خلال فترتي الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة.

واستطاع الاتحاد، الذي فرط في تقدمه بفارق كبير في الصدارة ليخسر اللقب لصالح الهلال، التعاقد مع أربعة لاعبين هم أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي والمصري طارق حامد وهيلدر كوستا من ليدز على سبيل الإعارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب البرتغالي نونو سانتو طلب تعزيز صفوف الفريق في أسرع وقت قبل غلق القيد واعتماده على التشكيلة الموجودة حتى نهاية الموسم.

واتجه الهلال لتجديد عقود لاعبيه خوفا من رحيلهم، وبالفعل مدد عقد أندريه كاريو لاعب بيرو حتى يونيو حزيران 2024 في ظل أنه من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ومع امتداد الموسم وإقامة كأس العالم خلال نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، سيكون وضع الهلال أكثر صعوبة في ظل انضمام عشرة لاعبين على الأقل من لاعبيه إلى تشكيلة المنتخب الوطني.

كما سيخوض الهلال مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا في فبراير شباط وهي البطولة التي يحمل لقبها، وسيلعب أمام شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر في الثالث من فبراير شباط.

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