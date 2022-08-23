النصر السعودي يكشف عن زي الموسم الجديد (فيديو)

كشف نادي النصر السعودي عن القميص الجديد للفريق الذي سيلعب به هذا الموسم 2022/2023، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادي النصر فيديو كشف من خلاله القميص الجديد وعلق عليه قائلا: ”‏لأن جمهور العالمي نجم الفريق الأول نفتخر بتدشينه طقم الفريق“.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نادي النصر عن قميصه الجديد بهذه الطريقة، حيث يقوم كل موسم بالإعلان عن القميص الجديد من خلال اللاعبين ولكن هذه المرة كانت من خلال الجمهور.

لأن جمهور العالمي نجم الفريق الأول نفتخر بتدشينه طقم الفريق 🤩👏

مع شريكنا دوونس @duneus_sa#طقم_النصر_يدشنه_جمهوره 💛 pic.twitter.com/xhOwMqnvy1 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 23, 2022

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس الحالي.

وسيكون النصر عازما على العودة للمنافسة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا.

وعزز النصر، الذي أوقعته القرعة أمام الوحدة يوم السبت، صفوفه بالتعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا إضافة إلى الظهير جيزلان كونان القادم من ساحل العاج.

كما ضم الفريق البرازيلي المخضرم لويس جوستافو الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.