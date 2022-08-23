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رياضة

النصر السعودي يكشف عن زي الموسم الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 17:02 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 18:15 GMT

النصر السعودي يكشف عن زي الموسم الجديد (فيديو)

كشف نادي النصر السعودي عن القميص الجديد للفريق الذي سيلعب به هذا الموسم 2022/2023، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ونشر نادي النصر فيديو كشف من خلاله

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف نادي النصر السعودي عن القميص الجديد للفريق الذي سيلعب به هذا الموسم 2022/2023، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادي النصر فيديو كشف من خلاله القميص الجديد وعلق عليه قائلا: ”‏لأن جمهور العالمي نجم الفريق الأول نفتخر بتدشينه طقم الفريق“.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نادي النصر عن قميصه الجديد بهذه الطريقة، حيث يقوم كل موسم بالإعلان عن القميص الجديد من خلال اللاعبين ولكن هذه المرة كانت من خلال الجمهور.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس الحالي.

وسيكون النصر عازما على العودة للمنافسة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا.

وعزز النصر، الذي أوقعته القرعة أمام الوحدة يوم السبت، صفوفه بالتعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا إضافة إلى الظهير جيزلان كونان القادم من ساحل العاج.

كما ضم الفريق البرازيلي المخضرم لويس جوستافو الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

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