الأهلي السعودي يقترب من ضم لويس غرابان نجم نوتنغهام فورست الإنجليزي

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه لضم الجامايكي لويس غرابان، نجم نوتنغهام فورست، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى الأهلي الفترة الماضية لضم مهاجم لصفوفه بعد رحيل السوري عمر السومة عن الفريق والانتقال إلى العربي القطري.

ورحل عن الأهلي أيضا كارلوس إدواردو، وأليوسكي، ودانكلير، والحسن نداو، ومحمد خبراني، وعبد الباسط هندي، وعبد الرحمن غريب.

ويفتتح الأهلي مشواره في ”دوري يلو“، الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، حين يستضيف نظيره القيصومة، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، غدا الأربعاء.

وكان الموسم الماضي عصيبًا على ”الراقي“ وجماهيره، بعد أن أنهى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز قبل الأخير، وهبط للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى.

ويسعى الفريق إلى القتال في الموسم الجديد من أجل العودة سريعًا إلى دوري المحترفين، والمنافسة على الألقاب، كما اعتاد في السابق.

وخاض لويس غرابان في الموسم الماضي مع نوتنغهام 24 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 أخرى.

ومثل غرابان عدة أندية عبر مسيرته، أبرزها أستون فيلا وسندرلاند وريدينع وبورنموث ونوريتش سيتي وروتردام، وبيرنتفورد، وميلوول.

وصعد غرابان مع فريقه إلى البريميرليغ بعد احتلال المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية برصيد 80 نقطة من 46 مباراة جمعها من 23 فوزاً و11 تعادلاً مقابل 12 هزيمة.

وسجل نوتنغهام فوريست 73 هدفاً كثالث أقوى هجوم، واهتزت شباك الفريق 40 مرة كثاني أقوى دفاع.

وتفوق نوتنغهام في ملحق الصعود إلى البريميرليغ على شيفيلد يونايتد وهيديرسفيلد تاون.

يذكر أن الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، والمهاجم التونسي يوسف العبدلي، والجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي.