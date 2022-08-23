الجزائري سفيان فيغولي على رادار أحد الأندية السعودية

كشفت صحيفة ”footmercato“ الفرنسية أن أحد الأندية السعودية يرغب في التعاقد مع الجزائري سفيان فيغولي خلال الموسم الكروي الحالي، بعد نهاية عقده مع غلطة سراي التركي.

وأكد موقع “ فوت ميركاتو“، أن فيغولي، صاحب الـ32 عاما، والذي أصبح حرا من أي التزام، منذ مغادرته لنادي غلطة سراي التركي، يملك عرضا من فريق ينشط في الدوري البلجيكي، وآخرين من تركيان وواحد من إنجلترا.

كما أوضح التقرير، أن اللاعب الأسبق لنادي فالنسيا الإسباني، لديه عرضين من السعودية واحد من الإمارات، لكنه لم يفصل بعد في الوجهة التي سيختارها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعطي اللاعب الأولوية للعب في أوروبا مجددا.

فيما أكدت تقارير صحفية تركية اقتراب فيغولي، من الالتحاق بصفوف نادي بشكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ومزاملة مواطنه رشيد غزال.

وأصبح سفيان فيغولي لاعبا حرا منذ يوليو الماضي بعد انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي، الذي انضم إليه في 2017، قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي.

يلعب سفيان فيغولي، في مركز الجناح، وسبق للاعب الانتقال لعدة أندية أبرزها: النجم الأحمر، ونادي باريس، وغرونوبل، وفالنسيا، وألميريا (إعارة).

وحصد فيغولي على العديد من الجوائز مثل: الدوري التركي مرتين، كأس تركيا في 2019، كأس السوبر التركي 2019، كأس أمم أفريقيا 2019.

وتعمل أندية السعودية على الاستعداد الجيد للموسم الجديد بعقد الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي.

وتنطلق أولى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس 25 أغسطس الجاري، بمباراة الفيحاء أمام نادي ضمك.