المريسل يهدد منتقديه: اعتذار مثبت على تويتر أو سآخذ حقي منكم بالقانون

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تهديدا لكل من أساء له الفترة الماضية، الذين لم يسمهم، وطالبهم بضرورة الاعتذار له علنا عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، وإلا سيقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم.

وقال المريسل، عبر مساحة وليد القحطاني على تويتر: ”هذا الكلام أقوله للناس الأعزاء بأنني سأنتظر حتى الساعة 10 مساء، وأن كل من أخطأ في حقي بتلميح أو تصريح يكتب اعتذارا صريحا ويثبته في حسابه على تويتر لمدة 3 أيام وهنا سينتهي الموضوع“.

وأضاف المريسل: ”إذا لم يحدث الاعتذار سآخذ حقي من هؤلاء بالقانون حتى لا يأتوا بعد ذلك ويعتذروا بيني وبينهم، أدري أن بعضهم سيُنقل لهم كلامي هذا، لديكم ساعتان ونصف فقط، تعتذر اعتذارا واضحا وصريحا وتثبتها في تويتر وتمنشني عن الألفاظ التي خرجت منك سواء بتلميح أو بتصريح، وبعدها لا أريد منك شيئا دنيا أو آخرة، وإذا لم يحدث سآخذ حقي منك بالنظام، انتقد أسلوبي أو ضحكتي أو قل علي شؤوم على النصر ولكن لا تشتمني وتشبهني بالنساء، حتى التغريدات التي تم حذفها كل شيء مرصود“.

عبدالعزيز المريسل :

الى الساعة ١٠ كل من اخطأ بتلميح او تصريح يعتذرلي اعتذار واضح وصريح ويثبته بحسابه في تويتر ثلاث ايام له مهلة الساعة ١٠@ALMRISEUL pic.twitter.com/GVEPN8V75l — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) August 22, 2022

ولم يوضح المريسل إلى من يوجه كلامه، ولكن الإعلامي الرياضي الشهير دخل في أزمات مؤخرا مع العديد من الإعلاميين بسبب تأكيده على وجود عقوبات ستوقع على نادي الاتحاد السعودي والمغربي عبدالرزاق حمدالله، بسبب الشكوى التي قدمها النصر ضدهم، وخرج بعض الإعلاميين في المقابل لانتقاده، دون الإشارة له صراحة، وكان أبرزهم سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق للنصر.

الإعلامي النصراوي راهن على إصدار عقوبة حرمان من التعاقدات لفترتين متتاليتين ضد العميد.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”إذا لم يتوقف الاتحاد فترتي تسجيل، سأحول حسابي لبيع شاهي مغربي“.

وأصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بخصوص أزمة تعاقد نادي الاتحاد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله قادما من النصر.

وبعد عدة أشهر على الشكوى التي تقدم بها النصر بعد تعاقد الاتحاد مع حمدالله في ديسمبر الماضي قادما بشكل مجاني من ”العالمي“، صدرت العقوبات ضد ”العميد“.

لجنة الاحتراف قررت إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس الجاري)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي.

أيضا، قررت لجنة الاحتراف إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

فضلا عن ذلك، قررت اللجنة إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وأخيرا، قررت اللجنة حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، أي شتاء 2023، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

ووفقا للجنة الاحتراف، فإن القرارات الصادرة بحق نادي الاتحاد في الثاني من أغسطس 2022 قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان عبدالرزاق حمدالله انتقل إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعد فسخ عقده مع نادي النصر في نوفمبر من العام الماضي.

وتقدم النصر بأكثر من شكوى ضد حمدالله بسبب انتقاله إلى الاتحاد، واحدة منها للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد اللاعب وناديه الحالي، بتهمة التحريض والتفاوض معه وقت أن كان لاعباً بين صفوف ”العالمي“.