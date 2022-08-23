تعرف على أبرز صفقات الدوري السعودي التي أبرمت هذا الصيف

سيكون الموسم الطويل وأزمة حراسة المرمى في دائرة الضوء عند انطلاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الخميس المقبل.

ولأول مرة سيشهد الموسم غياب الأهلي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي.

وسيتوقف الموسم لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول.

كما ستشارك أندية الهلال والشباب والفيصلي في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا في فبراير شباط المقبل.

وكان الهلال، الذي سيفتتح الموسم أمام الخليج يوم الخميس، نال لقب دوري الأبطال وعانى في الدوري المحلي إلى أن انتهى من مشواره في البطولة القارية، ثم انتفض في النهاية ليخطف اللقب من غريمه الاتحاد.

وربما يكون الهلال أكثر المتضررين في الموسم الجديد في ظل وجود العديد من لاعبيه في المنتخب الوطني، بالإضافة إلى منعه من القيد لفترتين بسبب أزمة لاعبه محمد كنو الذي وقع للنصر قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع الفريق.

وسيواجه الاتحاد الأمر ذاته لكن بشكل أخف، حيث عوقب بمنعه من فترة قيد واحدة في الشتاء المقبل بسبب أزمة تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله، كما سيغيب المهاجم المغربي لإيقافه أربعة أشهر.

ومن أجل ذلك، سعى البرتغالي نونو إسبريتو سانتو المدرب الجديد للاتحاد، الذي سيلعب أمام العدالة يوم الجمعة، لتدعيم صفوف الفريق.

وضم الاتحاد الرباعي أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي والمصري طارق حامد وهيلدر كوستا من ليدز على سبيل الإعارة.

وسيكون النصر عازما على العودة للمنافسة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا.

وعزز النصر، الذي أوقعته القرعة أمام الوحدة يوم السبت، صفوفه بالتعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بالإضافة إلى الظهير جيزلان كونان القادم من ساحل العاج.

كما ضم الفريق البرازيلي المخضرم لويس جوستافو الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

وفيما يلي أبرز انتقالات أندية الدوري السعودي:

* الهلال: يقضي عقوبة المنع من قيد اللاعبين الجدد.

* الاتحاد: الانجولي هيلدر كوستا والمصري طارق حامد وأحمد شراحيلي وزكريا هوساوي.

* النصر: الكولومبي ديفيد أوسبينا والبرازيلي لويس جوستافو وجيزلان كونان من ساحل العاج.

* الشباب: الكوري الجنوبي كيم سيونج-جيو والبولندي جريجور كريكوفياك والجابوني آرون بوبندزا والإنجليزي محمد آدامز وسعيد الربيعي وأحمد عبده ومحمد اليامي.

* ضمك: الهولندي آدم ماهر والبرازيلي برونو دوارتي والجزائري عبد القادر بدران وأحمد الزين وريان الموسى وعبد الله حسون وضاري العنزي.

* الطائي: معتز البقعاوي والبرازيلي فيكتور براغا والغابوني جي مبينزا والفا سيميدو من غينيا بيساو والغيني محمد يولا وجمال باجندوح وحسين قاسم وعبد المحسن فلاته.

* الرائد: الثنائي الروماني الكسندرو ميتريتا وسيلفيو لونج جونيور وجوليو تافاريس من الرأس الأخضر والبرازيلي بابلو سانتوس والصربي ميودراج جيموفيتش والكرواتي داميان ديوكوفيتش.

* الفتح: مصطفى ملائكة والسويدي ياكوب رين واليكس فاليرا من بيرو والإسباني فران فيليز وحسين المقهوي ونوح الموسى.

* أبها: الكاميروني ديفيز إيباسي وسعد السلولي وعبد الفتاح آدم.

* الفيحاء: البرازيلي باولينيو والإسباني فيكتور رويز وعبد الله الشامخ وخالد الكعبي ومحمد المجرشي وسعود زيدان ومحمد القيضي.

*التعاون: محمد الدوسري وراغد النجار والثلاثي البرازيلي فلافيو وميلسون ونالدو وسعد الناصر.

* الاتفاق: البرازيلي باولو فيكتور والتركي بيرات اوزديمير وعبد الرحمن العبيد.

*الباطن: الكولومبي خوان سيباستيان بيدروزا والعراقي سعد ناطق وتركي المطيري وعبد العزيز الجبرين وعمر السحيمي.

* الوحدة: المغربي منير المحمدي والفرنسي جان-ديفيد بوجويل وجيرسون رودريجيز لاعب لوكسمبورغ والمغربي فيصل فجر وأوسكار دوارتي من كوستاريكا وأمير الكردي وعبد الرحمن الهاجري.

* الخليج: مروان الحيدري والبرازيلي دوجلاس فريدريش والجابوني أندريه بيوجو بوكو والكولومبي برايان رياسكوس والبرازيلي لوكاس سوزا والجزائري جمال الدين بلعمري وصالح آل عباس وعبد الله الصامطي وحازم الزهراني ومحمد السهلي وعمر العودة وعبد الله الشنقيطي.

* العدالة: علي العامري وميلان مياتوفيتش من الجبل الأسود وكريستوفر جونزاليس من بيرو والأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس والكولومبي اندرسون بلاتا والسويسري مارتن انجا والبرازيلي إيدسون والكولومبي رينالدو لينيس والغيني ميكائيل ديرستام وعارف صالح آل حيدر.