قبل انطلاق الدوري السعودي.. لماذا ينتظر الهلال والاتحاد موسما صعبا؟

سيكون على مدربي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ووصيفه الاتحاد البحث عن وسيلة للحفاظ على تشكيلتهما في موسم طويل وصعب بسبب عقوبة المنع من القيد.

وعاقب مركز التحكيم بالاتحاد السعودي نادي الاتحاد بمنعه من القيد لفترة واحدة وسينفذ العقوبة في يناير/ كانون الثاني بسبب أزمة التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله من النصر.

وتسببت في المقابل أزمة محمد كنو بتوقيعه للنصر ثم تجديد تعاقده مع الهلال في معاقبة حامل اللقب بحرمانه من القيد خلال فترتي الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة.

واستطاع الاتحاد، الذي فرط في تقدمه بفارق كبير في الصدارة ليخسر اللقب لصالح الهلال، التعاقد مع أربعة لاعبين هم أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي والمصري طارق حامد وهيلدر كوستا من ليدز على سبيل الإعارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب البرتغالي نونو سانتو طلب تعزيز صفوف الفريق في أسرع وقت قبل غلق القيد واعتماده على التشكيلة الموجودة حتى نهاية الموسم.

واتجه الهلال لتجديد عقود لاعبيه خوفا من رحيلهم، وبالفعل مدد عقد أندريه كاريو لاعب بيرو حتى يونيو/ حزيران 2024 في ظل أنه من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ومع امتداد الموسم وإقامة كأس العالم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول، سيكون وضع الهلال أكثر صعوبة في ظل انضمام عشرة لاعبين على الأقل من لاعبيه إلى تشكيلة المنتخب الوطني السعودي.

كما سيخوض الهلال مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا في فبراير/ شباط وهي البطولة التي يحمل لقبها، وسيلعب أمام شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر في الثالث من فبراير/ شباط.