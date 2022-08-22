علي البليهي يزايد على عرض الأمير الوليد بن طلال لشراء قميص الهلال (فيديو)

رفع علي البليهي لاعب الهلال لافتة تحمل الرقم 25 خلال المزايدة على بيع أول قميص للهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بهويته (شعاره) الجديدة والذي اشتراه الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى الرجال في العالم.

وخلال حفل تدشين الهوية الجديدة لزعيم آسيا، رصدت الكاميرات الدولي السعودي البليهي يرفع اللافتة أثناء المزايدة على شراء أول قميص في واقعة طريفة تنم عن روح الدعابة للاعب.

علي البليهي يزايد على الأمير الوليد بن طلال بـ تيشيرت #الهلال 😂💙. pic.twitter.com/kOVYGQDLgw — بيت الهلال (@baytAlhilal) August 22, 2022

وأعلن الأمير الوليد بن طلال شراء القميص بالهوية الجديدة مقابل مليوني ريال.

وقال فهد بن نافل رئيس النادي في حفل تدشين هوية الهلال إن الأمير الوليد بن طلال يزايد على قميص الهلال ويقدم مليوني ريال لشراء القميص، وسيعود ريعه لمؤسسة الهلال الخيرية.

وأعلن نادي الهلال، اليوم الإثنين، تدشين هويته الجديدة، واستعرض أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي شعاراته الأربعة الماضية، إلى جانب الشعار الجديد الذي تم اعتماده.

البليهي يزايد على التيشيرت مع الوليد

هذا ما عنده كنترول احد يعلمه انه مب ماريغا pic.twitter.com/V8Ofx0ZgCw — Auz (@i3ziz77) August 22, 2022

وبدا الشعار الجديد بسيطا حيث جاء بكلمة ”الهلال“ باللغتين العربية والإنجليزية، وأرفق الهلال إلى جانب شعاره جملة: ”نفخر بحفر أمجاد الهلال على صفحات التاريخ“.

وفي الشعار الجديد حذف الهلال عام تأسيس النادي (1957) وحذف أيضا الكرة التي كانت تتواجد إلى جانب رسمة الهلال في الشعار الماضي.

وسيستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في آخر ثلاث نسخ للبطولة باللعب على أرض الخليج الوافد الجديد على المسابقة يوم الخميس المقبل في افتتاح المسابقة.

وتأهل الزعيم للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء)، كما صعد إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في فبراير/شباط المقبل.