رسميا.. الزمالك يلاقي الهلال السعودي على ستاد لوسيل الشهر المقبل

سيلعب الزمالك بطل الدوري المصري أمام الهلال بطل الدوري السعودي يوم 9 سبتمبر، على ستاد لوسيل في قطر.

وسبق أن لعب الزمالك والهلال العديد من المباريات في دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

رسميًا.. نادي الزمالك بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخه، قبل 3 جولات من عمر المسابقة، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز. الزمالك يواجه الهلال السعودي بشكل رسمي في كأس سوبر لوسيل يوم 9 سبتمبر المقبل. pic.twitter.com/pULQhbjvTC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

وتوج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022 بعد خسارة مطارده بيراميدز أمام فيوتشر، اليوم الإثنين، في الجولة الـ32 من المسابقة.

وجمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة متأخرا بـ7 نقاط عن الزمالك الذي لعب 31 مباراة.

وبات رصيد الزمالك 14 لقبا في الدوري المصري، علما أن هذا اللقب الثاني على التوالي له في الدوري المحلي، وخلال 31 مباراة في الدوري المصري، فاز الزمالك 24 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر في 4 مباريات.

وقبل أيام أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن ستاد لوسيل سيستضيف مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري (الزمالك)، في التاسع من الشهر المقبل.

وكتب حساب اللجنة، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، عبر موقع ”تويتر“: ”يستضيف ستاد لوسيل، الذي سيشهد نهائي مونديال قطر 2022، مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، (الزمالك) في 9 سبتمبر المقبل. يعقب المباراة حفل غنائي بحضور 80 ألف مشجع“.

وستاد لوسيل أكبر ستادات كأس العالم الثمانية، ويتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على ستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على ستاد لوسيل.