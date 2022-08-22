الوليد بن طلال يشتري أول قميص لنادي الهلال بهويته الجديدة مقابل مليوني ريال

أعلن الأمير الوليد بن طلال شراء قميص لنادي الهلال السعودي بهويته الجديدة مقابل مليوني ريال.

وقال فهد بن نافل في حفل تدشين هوية الهلال إن الأمير الوليد بن طلال يزايد على قميص الهلال ويقدم مليوني ريال لشراء القميص، وسيعود ريعه لمؤسسة الهلال الخيرية.

وفي مارس 2019، قال رجل الأعمال السعودي الشهير، الوليد بن طلال، إنه مستعد لشراء نادي الهلال حال تقرر تخصيص الأندية السعودية.

وأعلن نادي الهلال، اليوم الإثنين، تدشين هويته الجديدة، واستعرض الهلال، أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي، شعاراته الأربعة الماضية إلى جانب الشعار الجديد الذي تم اعتماده.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الحالي، علما أن الزعيم تأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء).

كما تأهل الهلال إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في فبراير المقبل.