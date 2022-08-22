سبب إلغاء مباراة الشعلة والعروبة في دوري يلو

ألغيت مباراة الشعلة مع العروبة التي كان من المقرر أن تقام اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022/2023.

وكتب حساب دوري يلو على موقع ”تويتر“: ”نظرا لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين من فريق نادي العروبة عليه تم إلغاء مباراة الشعلة والعروبة على أن يرفع التقرير للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا“.

🚨 نظراً لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين من فريق نادي العروبة عليه تم الغاء مباراة #الشعلة_العروبة على ان يرفع التقرير للجهة المختصة لاتخاذ ماتراه مناسباً.#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/yYQbQZ6HEP — دوري يلو (@FDL_KSA) August 22, 2022

ويضم دوري يلو 18 فريقا، يصعد أول اثنين في جدول الترتيب إلى دوري المحترفين السعودي.

ويتميز دوري يلو للموسم الجديد 2022/2023 بتواجد الأهلي للمرة الأولى في تاريخه النادي، بعدما نزل إلى المسابقة باحتلاله المركز الـ16 في دوري المحترفين الموسم الماضي.

وافتتح دوري يلو بتعادل العربي مع هجر، ومن المقرر أن يلعب غدا الثلاثاء العين مع الخلود، والجبلين مع الساحل، والقادسية مع الأخدود، أما يوم الأربعاء فيلعب الرياض مع الفيصلي، والحزم مع جدة، والأهلي مع القيصومة.