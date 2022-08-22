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رياضة

سبب إلغاء مباراة الشعلة والعروبة في دوري يلو
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 18:34 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 19:05 GMT

سبب إلغاء مباراة الشعلة والعروبة في دوري يلو

ألغيت مباراة الشعلة مع العروبة التي كان من المقرر أن تقام اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022/2023. وكتب حساب دوري يلو على

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ألغيت مباراة الشعلة مع العروبة التي كان من المقرر أن تقام اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022/2023.

وكتب حساب دوري يلو على موقع ”تويتر“: ”نظرا لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين من فريق نادي العروبة عليه تم إلغاء مباراة الشعلة والعروبة على أن يرفع التقرير للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا“.

ويضم دوري يلو 18 فريقا، يصعد أول اثنين في جدول الترتيب إلى دوري المحترفين السعودي.

ويتميز دوري يلو للموسم الجديد 2022/2023 بتواجد الأهلي للمرة الأولى في تاريخه النادي، بعدما نزل إلى المسابقة باحتلاله المركز الـ16 في دوري المحترفين الموسم الماضي.

وافتتح دوري يلو بتعادل العربي مع هجر، ومن المقرر أن يلعب غدا الثلاثاء العين مع الخلود، والجبلين مع الساحل، والقادسية مع الأخدود، أما يوم الأربعاء فيلعب الرياض مع الفيصلي، والحزم مع جدة، والأهلي مع القيصومة.

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