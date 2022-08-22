الهلال السعودي يكشف شعاره الجديد (صور)

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، تدشين هويته الجديدة.
واستعرض الهلال، أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي، شعاراته الأربعة الماضية إلى جانب الشعار الجديد الذي تم اعتماده.
وبدا الشعار الجديد بسيطا حيث جاء بكلمة ”الهلال“ باللغتين العربية والإنجليزية، وأرفق الهلال إلى جانب شعاره جملة: ”نفخر بحفر أمجاد الهلال على صفحات التاريخ“.
وفي الشعار الجديد حذف الهلال عام تأسيس النادي (1957) وحذف أيضا الكرة التي كانت تتواجد إلى جانب رسمة الهلال في الشعار الماضي.
واستعرض الهلال الألقاب التي حصدها عبر تاريخه، والتي كان أبرزها 18 لقبا في الدوري السعودي، بينها ألقاب المواسم الثلاثة الأخيرة، و4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، و9 في كأس خادم الحرمين الشريفين.
🔝فخرٌ دائـم 😍💙#كبير_آسيا #الهلال pic.twitter.com/Uxzmnyy5Zv
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 22, 2022
ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الحالي، علما أن الزعيم تأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء).
🔝 #فهد_الهلال 💙 pic.twitter.com/GKKK9UCze1
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 22, 2022
كما تأهل الهلال إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا حيث سيلعب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في فبراير المقبل.
🔝 من طلب العُلا "عشق الهلال" 😍💙#كبير_آسيا pic.twitter.com/XwD5MaAl9r
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 22, 2022
🏆 الذهب في المملكة @Kingdom_KHC 😍💙#الهلال pic.twitter.com/ZRXP1FCtKc
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 22, 2022