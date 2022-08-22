الهلال السعودي يكشف شعاره الجديد (صور)

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، تدشين هويته الجديدة.

واستعرض الهلال، أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي، شعاراته الأربعة الماضية إلى جانب الشعار الجديد الذي تم اعتماده.

وبدا الشعار الجديد بسيطا حيث جاء بكلمة ”الهلال“ باللغتين العربية والإنجليزية، وأرفق الهلال إلى جانب شعاره جملة: ”نفخر بحفر أمجاد الهلال على صفحات التاريخ“.



وفي الشعار الجديد حذف الهلال عام تأسيس النادي (1957) وحذف أيضا الكرة التي كانت تتواجد إلى جانب رسمة الهلال في الشعار الماضي.

واستعرض الهلال الألقاب التي حصدها عبر تاريخه، والتي كان أبرزها 18 لقبا في الدوري السعودي، بينها ألقاب المواسم الثلاثة الأخيرة، و4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، و9 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الحالي، علما أن الزعيم تأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق (الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء).

كما تأهل الهلال إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا حيث سيلعب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في فبراير المقبل.