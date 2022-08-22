تسريبات لطقم نادي الهلال السعودي الجديد (صور)

كشفت حسابات على موقع ”تويتر“ صورا مسربة لقميص نادي الهلال للموسم الجديد 2022/2023.

ولم يكشف الهلال، بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، عن قمصانه للموسم الجديد، لكن الصور المسربة تكشف استعراض عدد من لاعبي الهلال للقميص الأول والثاني.

📸 متداول أطقم الفريق الموسم المقبل 💙 pic.twitter.com/McI73Z6s7G — أخبار الهلال (@hilalstuff) August 22, 2022

ويظهر في تقديم القمصان سلمان الفرج، والبيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيغالو.

وتميز قميص الهلال الأول للموسم الجديد بوجود تباين في درجات اللون الأزرق مع وجود عمود باللون الأبيض على الجانبين، على عكس قميص الموسم الماضي الذي كان باللون الأزرق على درجة واحدة، في حين جاء القميص الثاني للموسم الجديد باللون الأبيض.

📸 متداول طقم الهلال الثاني للموسم المقبل 🤍 pic.twitter.com/60Hdk5Uo4M — أخبار الهلال (@hilalstuff) August 22, 2022

ومن المقرر أن يستهل الهلال حملة الدفاع عن اللقب في الدوري السعودي بمواجهة الخليج، يوم الخميس 25 أغسطس، ثم يلاقي الفتح ثم الوحدة.

وخلال السوق الصيفي الحالي جدد الهلال عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

📸 حسب المتداول: رأيك بالفرق في طقم الهلال الموسم الماضي والقادم 🤔💙 pic.twitter.com/dZKfsW45oN — أخبار الهلال (@hilalstuff) August 22, 2022

ونال الهلال لقب الدوري السعودي الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل الفريق لكأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الاتحاد والنصر والفيحاء.