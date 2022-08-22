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رياضة

جايسون دينايير يوافق على الانتقال إلى نادي النصر السعودي
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 14:44 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 15:05 GMT

جايسون دينايير يوافق على الانتقال إلى نادي النصر السعودي

قال موقع "gzt" التركي إن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير. ووفقا للموقع فإن ناديي بشكتاش وغالطة سراي التركيين كانا مهتمين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال موقع ”gzt“ التركي إن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير.

ووفقا للموقع فإن ناديي بشكتاش وغالطة سراي التركيين كانا مهتمين بالتعاقد مع جايسون دينايير في السوق الصيفي الحالي لكن المدافع البلجيكي في طريقه إلى الدوري السعودي.

وأشار إلى أن دينايير اتفق مع النصر وسيلعب الموسم المقبل مع أندرسون تاليسكا وأبوبكر تاليسكا، بعدما وافق المدافع البلجيكي (من حيث المبدأ) مع النصر.

وأكد ”gzt“ أنه من المتوقع أن يوقع دينايير عقدا رسميا مع النادي السعودي في الأيام المقبلة، وسيحصل على 3.5 مليون يورو سنويا.

ودينايير، الذي لعب مع غالطة سراي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي مرتين، انتقل إلى فريق ليون مقابل 10 ملايين يورو صيف 2018، وانتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن لعب دينايير، البالغ من العمر 27 عاما وسلتيك الاسكتلندي وغالطة سراي وسندرلاند وليون، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن دينايير لعب مع ليون 139 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، لعب 50 مباراة مع غالطة سراي صنع فيها 4 أهداف، في حين سجل 6 أهداف وصنع اثنين في 44 مباراة مع سلتيك.

وبحسب الموقع ذاته فإن دينايير لعب 66 مباراة بواقع 5507 دقائق، تحت قيادة رودي غارسيا المدير الفني لنادي النصر، سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وهو أكثر مدرب لعب المدافع البلجيكي تحت قيادته.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد النصر مع عبدالرحمن غريب، ولويس غوستافو، ودافيد أوسبينا، وغيسلان كونان، وسيقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة يوم السبت 27 أغسطس الحالي.

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