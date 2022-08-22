جايسون دينايير يوافق على الانتقال إلى نادي النصر السعودي

قال موقع ”gzt“ التركي إن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير.

ووفقا للموقع فإن ناديي بشكتاش وغالطة سراي التركيين كانا مهتمين بالتعاقد مع جايسون دينايير في السوق الصيفي الحالي لكن المدافع البلجيكي في طريقه إلى الدوري السعودي.

Jason Denayer has been absolutely class since leaving City, think he was one of the most underrated players to come through our academy. Not sure why he was never given another chance. This clearance helped Lyon to a win over PSG and it’s quality! pic.twitter.com/RnsJ7Ur34t — City Section (@CitySection) February 7, 2019

وأشار إلى أن دينايير اتفق مع النصر وسيلعب الموسم المقبل مع أندرسون تاليسكا وأبوبكر تاليسكا، بعدما وافق المدافع البلجيكي (من حيث المبدأ) مع النصر.

وأكد ”gzt“ أنه من المتوقع أن يوقع دينايير عقدا رسميا مع النادي السعودي في الأيام المقبلة، وسيحصل على 3.5 مليون يورو سنويا.

ودينايير، الذي لعب مع غالطة سراي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي مرتين، انتقل إلى فريق ليون مقابل 10 ملايين يورو صيف 2018، وانتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن لعب دينايير، البالغ من العمر 27 عاما وسلتيك الاسكتلندي وغالطة سراي وسندرلاند وليون، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي.

النصر يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع إيفرتون ريبيرو نجم فلامينغو https://t.co/5Mr1fQKPeR pic.twitter.com/JhYkosmNGi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن دينايير لعب مع ليون 139 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، لعب 50 مباراة مع غالطة سراي صنع فيها 4 أهداف، في حين سجل 6 أهداف وصنع اثنين في 44 مباراة مع سلتيك.

وبحسب الموقع ذاته فإن دينايير لعب 66 مباراة بواقع 5507 دقائق، تحت قيادة رودي غارسيا المدير الفني لنادي النصر، سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وهو أكثر مدرب لعب المدافع البلجيكي تحت قيادته.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد النصر مع عبدالرحمن غريب، ولويس غوستافو، ودافيد أوسبينا، وغيسلان كونان، وسيقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة يوم السبت 27 أغسطس الحالي.