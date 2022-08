جايسون دينايير يوافق على الانتقال إلى نادي النصر السعودي

قال موقع ”gzt“ التركي إن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير.

ووفقا للموقع فإن ناديي بشكتاش وغالطة سراي التركيين كانا مهتمين بالتعاقد مع جايسون دينايير في السوق الصيفي الحالي لكن المدافع البلجيكي في طريقه إلى الدوري السعودي.

Jason Denayer has been absolutely class since leaving City, think he was one of the most underrated players to come through our academy. Not sure why he was never given another chance.

This clearance helped Lyon to a win over PSG and it’s quality! pic.twitter.com/RnsJ7Ur34t

— City Section (@CitySection) February 7, 2019