النصر يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع إيفرتون ريبيرو نجم فلامينغو

كشف موقع ”somosfanaticos“ البرتغالي أن البرازيلي إيفرتون ريبيرو، لاعب نادي فلامينغو، ما زال يجذب اهتمام مسؤولي نادي النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع إن الصحفي الرياضي خورجي نيكولا صرح بأن نادي النصر السعودي سيقدم عرضا رائعا للاعب خلال الأيام المقبلة، أكبر من الذي قدم له في بداية الموسم لانتقال اللاعب خلال الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن إدارة النصر مغرمة بإمكانيات لاعب وسط فلامينغو، وقدمت له عرضا مغريا، ولكن اللاعب رفض الرحيل بسبب رغبة عائلته بالبقاء في ريو دي جانيرو.

وسبق لإيفرتون ريبيرو، صاحب الـ33 عاما، خوض تجربة في الملاعب العربية، حيث لعب لنادي الأهلي الإماراتي في 2015 ولمدة موسمين.

ولعب ريبيرو 82 مباراة مع الفريق الإماراتي سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 21، قبل العودة في 2017 لبلاده مرة أخرى من بوابة فلامينغو.

