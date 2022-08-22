النصر يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع إيفرتون ريبيرو نجم فلامينغو

كشف موقع ”somosfanaticos“ البرتغالي أن البرازيلي إيفرتون ريبيرو، لاعب نادي فلامينغو، ما زال يجذب اهتمام مسؤولي نادي النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع إن الصحفي الرياضي خورجي نيكولا صرح بأن نادي النصر السعودي سيقدم عرضا رائعا للاعب خلال الأيام المقبلة، أكبر من الذي قدم له في بداية الموسم لانتقال اللاعب خلال الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن إدارة النصر مغرمة بإمكانيات لاعب وسط فلامينغو، وقدمت له عرضا مغريا، ولكن اللاعب رفض الرحيل بسبب رغبة عائلته بالبقاء في ريو دي جانيرو.

وسبق لإيفرتون ريبيرو، صاحب الـ33 عاما، خوض تجربة في الملاعب العربية، حيث لعب لنادي الأهلي الإماراتي في 2015 ولمدة موسمين.

ولعب ريبيرو 82 مباراة مع الفريق الإماراتي سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 21، قبل العودة في 2017 لبلاده مرة أخرى من بوابة فلامينغو.

Quem não fica no elenco do São Paulo em 2023.

Everton Ribeiro vendido?

Vasco quer Vojvoda, do Fortaleza.

Top 10 dos sócios-torcedores no Brasil.

Verdão, Galo, Antony, CR7 e as últimas do mercado!https://t.co/i0XTgV2piN via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) August 21, 2022

وبدأ اللاعب البرازيلي مشواره الكروي في 2007 مع كورنثيانز البرازيلي حتى أعير لساو كايتانو في 2008، وحتى 2011، لينتقل بعدها إلى كوريتيبا، ثم إلى كروزيرو، كما يلعب لمنتخب بلاده منذ 2009.

ونجح صاحب الـ33 عاما بفترته مع فلامينغو، حيث سجل 37 هدفًا وصنع 47 في 269 مباراة ودخل لفترة في قائمة المنتخب البرازيلي مع المدرب الحالي تيتي.

ويمتلك ريبيرو في رصيده 20 مباراة دولية مع البرازيل، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.

وتعاقد النصر خلال موسم الانتقالات الصيفي، مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، وتعاقد أيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لصفقة لضم المدافع جيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي، وعبد الرحمن غريب لاعب الأهلي.

ومن المقرر أن يبدأ النصر برئاسة مسلي آل معمر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة نادي الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.